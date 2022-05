Summer Game Fest 2022: ecco la data definitiva dell’evento (che arriva al cinema!)

La Summer Game Fest 2022 è molto vicina, e finalmente conosciamo anche la data definitiva dell’evento più importante dell’estate.

Uno show che, negli anni, ha ospitato anche reveal molto importanti come quello di Elden Ring (che potete recuperare su Amazon), e che anche quest’anno si prepara a fare faville.

L’evento sarà una magra consolazione per l’assenza dell’E3 2022, e Geoff Keighley ci ha tenuto a dirci per tempo che la Summer Game Fest 2022 era già pronta da mesi.

L’estate dei videogiochi sarà in mano al buon Geoff infatti perché, come probabilmente saprete, la kermesse losangelina salta anche quest’anno.

L’evento organizzato dal giornalista ha ormai qualche edizione alle spalle, e nel 2022 tornerà sempre a colmare la finestra di annunci dell’estate.

Sapevamo, infatti, che la Summer Game Fest 2022 sarebbe stata a giugno, ma ora abbiamo una data precisa.

Comunicata dal sempre prolifico account Twitter ufficiale, ora sappiamo che manca poco più di un mese all’avvio della festa dell’estate dei videogiochi.

It's official: #SummerGameFest hosted by @geoffkeighley will feature a special live show on Thursday, June 9 with game reveals, announcements + more plus @dayofthedevs Check @summergamefest and https://t.co/F6pHgMAu1x for more! pic.twitter.com/87ZY05qC9X — The Game Awards (@thegameawards) May 5, 2022

Vi dovrete mettere online, anche qui sulle pagine di SpazioGames, giovedì 9 giugno per seguire tutti gli annunci della Summer Game Fest 2022.

E non solo, perché sia l’evento estivo che i prossimi The Game Awards 2022 saranno trasmessi anche in IMAX in alcuni cinema selezionati. Purtroppo localizzati solamente negli Stati Uniti, in UK e in Canada.

Ci dobbiamo aspettare ovviamente aggiornamenti, annunci, le immancabili world premiere, dietro le quinte ed approfondimenti dal mondo degli sviluppatori.

La Summer Game Fest 2022 apre i battenti il 9 giugno ma, come nelle passate edizioni, sarà solo l’inizio di una lunga serie di attività nei mesi estivi.

Per non perdervi nessun evento, vi consigliamo di prendere appunti dal nostro dettagliatissimo calendario.

Nonostante l’evento di Geoff Keighley non sia stato sempre esaltante in ogni sua incarnazione, è sicuramente un momento molto importante da tenere d’occhio per ogni appassionato.

Per un’estate che, anche senza l’E3 2022, sarà comunque piena di cose da fare e da seguire, a quanto pare.