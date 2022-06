Netflix Gaming Showcase 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Parallelamente alla Summer Game Fest – di cui potete trovare il nostro recap completo – questa settimana si è tenuta anche la Netflix Geeked Week, evento realizzato dalla famosa piattaforma di streaming in cui sono stati annunciate innumerevoli nuove serie TV, film e serie animate.

Molte di queste sono legate a doppio filo con il mondo dei videogiochi, infatti nei giorni scorsi è stato mostrato il trailer della serie animata intitolata Cyberpunk: Edgerunners ispirata dal titolo di CD Projekt RED e realizzata dal famoso Studio Trigger, molto conosciuto tra i cultori di anime per alcune chicche come Kill La Kill e Promare, e la nuova serie TV dedicata a Resident Evil in arrivo a luglio.

Quest’oggi invece la Geeked Week e la Summer Game Fest convergono nell’evento intitolato Netflix Games Showcase che, oltre a mostrarci ulteriori novità sulle serie Netflix tratte dai videogiochi, ci presenterà anche alcuni veri e propri titoli realizzati dalla divisione dedicata ai videogame del colosso dello streaming.

Lo show, presentato da Geoff Keighley stesso e Mari Takahashi, si è diviso tra annunci legati alle serie animate e televisive tratte da videogiochi, come ad esempio la seconda stagione di The Cuphead Show! e il nuovo Sonic Prime, e diversi videogiochi ispirati dagli show di successo della piattaforma.

Questi arriveranno sull’app di Netflix dove potranno essere scaricati e giocati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Andiamo a scoprire quali sono stati tutti gli annunci della Netflix Gaming Showcase.

Dragon Age Absolution

Si inizia con il botto con l’annuncio di una serie animata ispirata al famoso RPG di BioWare, Dragon Age. Il nome della serie è Dragon Age Absolution e arriverà sulla piattaforma il prossimo dicembre 2022.

La storia sarà realizzata in collaborazione con BioWare e sarà ambientata nell’Impero Tevinter. I personaggi protagonisti saranno tutti inediti così come le vicende narrate, possiamo vedere un assaggio delle spettacolari scene d’azione nel trailer mostrato.

Tekken: Bloodline

Katsuhiro Harada, lo storico producer di Tekken, ha presentato l’anime Tekken: Bloodline mostrando nuove scene animate e raccontando ulteriori dettagli sulla storia.

L’anime si focalizzerà su alcune scene della storia originale mai mostrate nel videogioco, come i dialoghi tra Jin Kazama e sua madre Jun e la loro vita insieme nell’isola di Yakushima. La serie animata non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma arriverà entro l’anno su Netflix.

Shadow & Bone: Destinies

Annunciato un RPG single player con elementi da roguelike dedicato al famoso show fantasy di Netflix. Il titolo sarà realizzato da Chimera Entertainment, anche se al momento è ancora alle fasi iniziali dello sviluppo.

Il titolo metterà i giocatori nei panni dei propri personaggi preferiti, inoltre permetterà di compiere delle scelte che andranno a influenzare l’andamento dell’avventura. Confermata inoltre l’arrivo di una seconda stagione dello show.

Too Hot to Handle: Dating Sim

Il popolare reality show in cui un gruppo di single deve convivere in un resort senza avere rapporti sessuali diventa un videogioco.

Ovviamente il genere non poteva che essere un dating sim in cui bisognerà resistere alla tentazione e nel frattempo costruire dei legami profondi con gli altri concorrenti scegliendo le linee di dialogo giusto. Il titolo arriverà sulla app di Netflix nel 2023 inoltrato.

La Casa di Carta

Arriva anche il videogioco ufficiale de La Casa di Carta. Sviluppato da uno studio colombiano chiamato Killasoft in collaborazione con Netflix, il titolo avrà una storia originale non legata strettamente all’omonima serie televisiva.

Il videogioco sarà di base uno stealth game in cui dovremo superare le guardie di una banca in maniera silenziosa, muoverci attraverso i condotti d’areazione, hackerare i sistemi di sicurezza e stordire le guardie. Non mancheranno anche alcune fasi più action come le sparatorie.

Il titolo al momento non ha ancora una data d’uscita.

The Queen’s Gambit: Chess

Il videogioco dedicato alla famosa serie con protagonista Anya Taylor-Joy, con sorpresa di nessuno, sarà un titolo dedicato agli scacchi. Nel gioco si potranno sfidare i protagonisti dello show in emozionanti partite in cui sarà possibile mettere in azione tutte le tattiche viste nella serie televisiva, oppure sfidare altri giocatori online.

Il titolo avrà anche una modalità dedicata ai principianti degli scacchi, in cui sarà possibile imparare le basi di questo storico gioco in dei tutorial ambientati nelle varie location della serie. Anche per questo titolo non esiste alcuna data d’uscita per il momento.

The Cupehead Show!

I fan di Cuphead potranno gioire quest’anno. Il 30 giugno infatti arriverà l’atteso corposo DLC intitolato The Delicious Last Course, mentre durante il Netflix Gaming Showcase è stato annunciato l’arrivo della seconda stagione animata che arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 19 agosto.

Lucky Luna

Un videogioco in arrivo esclusivamente per l’app mobile di Netflix. Lucky Luna è un platform dungeon crawler in 2D dove dovremo guidare Luna in misteriose rovine piene di pericoli senza la possibilità di usare il salto. Potremo infatti soltanto muoverla a desta o a sinistra, ma ogni nuovo livello aggiungerà nuove meccaniche da sfruttare.

Il gioco avrà uno Story Mode che ci permetterà di scoprire nuovi dettagli sulla storia di Luna e una Endless Mode con dungeon creati proceduralmente, dove sarà poi possibile caricare il nostro punteggio su una leaderboard. Lucky Luna arriverà entro la fine dell’estate.

Desta: The Memories Within

Un’altra esclusiva mobile di Netflix dai creatori di Monument Valley. Il titolo sarà uno strategico a turni ambientato nel mondo dei sogni e della memoria, un viaggio introspettivo della protagonista Desta in un mondo formato dalle sue memorie in cui cercherà di scoprire sé stessa.

Il gameplay sarà basato sull’utilizzo di una palla luminosa con cui distruggere ricordi e colpire nemici e boss. Il titolo avrà anche degli elementi roguelike e arriverà sull’app di Netflix entro l’anno per poi giungere anche su console e PC in un secondo momento.

Devolver Digital sbarca su Netflix

Il publisher di diversi famosi indie porterà sull’app di Netflix tre titoli del suo catalogo: Reigns: Three Kingdoms, Terra Nil e Poinpy. Il primo è un bizzarro mix tra una delle storie più famose dell’Antica Cina con meccaniche di Swipe per creare alleanze politiche e matrimoni per rafforzare le alleanze.

Il secondo è un city builder strategico in cui bisognerà combattere anche contro i cambiamenti climatici. Il terzo è invece un colorato platform in cui bisognerà salire sempre più per evitare una golosa bestia blu alla base dello schermo.

DOTA: Dragon’s Blood

Annunciata con un trailer la terza stagione tratta dal videogioco di Valve, DOTA 2, in arrivo l’11 agosto.

Wild Things: Animal Adventure

Un titolo che si ispira molto al famoso Candy Crush, dove dovremo liberare diversi animali riuscendo a combinare diversi frutti dagli stessi colori insieme.

Sonic Prime

Viene mostrata una nuova breve clip sulla serie animata dedicata al porcospino blu di SEGA. In questa nuova incarnazione Sonic avrà ad accompagnarlo un nuovo cast di personaggi, e da quanto detto dovrà affrontare un’avventura ambientata in diversi universi paralleli da salvare dai malefici piani del Dr. Eggman.

Ancora non ci sono ulteriori dettagli sulla data d’uscita della serie, che dovrebbe arrivare però entro la fine dell’anno.

Raji: An ancient Epic

L’indie ispirato alla mitologia indiana di Nodding Head Games arriva anche su Netflix. Il porting mobile arriverà sull’app mobile molto presto. Nel gioco impersoneremo Raji, una giovane ragazza che ha visto il fratello Golu rapito dai demoni.

Grazie ai poteri conferiti dalle divinità, Raji affronterà un viaggio per salvare il fratello del temibile demone Mahabalasura.

Spiritfarer

Un altro indie uscito quest’anno su console e PC e realizzato da Thunder Lotus Games arriverà sull’app Netflix Games quest’anno. Spiritfarer è un’avventura molto toccante in cui nei panni di Stella dovremo prenderci cura di diversi spiriti in un viaggio in cui dovremo accumulare risorse per migliorare la nostra nave.

Il gioco ci insegnerà a dire addio ai tanti spiriti che incontreremo nell’avventura, nell’inevitabile momento in cui dovremo dir loro addio. Il titolo sarà disponibile su Netflix Games entro la fine dell’anno.

Castlevania Nocturne

Lo show si conclude con un breve trailer su una nuova serie animata dedicata a Castlevania. La nuova serie avrà per protagonista Richter Belmont, un discendente di Trevor e Sypha. La serie sarà animata ancora una volta da Powerhouse Animation e per il momento non ha ancora una data di lancio.

E con questo si conclude la lista dei giochi e delle serie presentate alla Netflix Gaming Showcase.

Potete consultare questa pagina dedicata per tutto il coverage della redazione di SpazioGames.it dedicato alla kermesse virtuale, mentre a questo indirizzo trovate tutti i recap delle diverse conferenze.