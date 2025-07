Xbox Store ha inaugurato le nuove offerte settimanali dedicate alle produzioni indipendenti più interessanti sulle console di casa Microsoft, con risparmi fino al 90% su tantissimi giochi.

La "Mega Offerta ID@Xbox" vi permetterà di portare a casa anche titoli di assoluto spessore: il più importante è indubbiamente Baldur's Gate 3, capolavoro di Larian Studios che ha conquistato il premio di Gioco dell'Anno 2023.

Tra i nuovi sconti Xbox segnalo che troverete anche giochi attualmente inclusi su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), anche se ovviamente non è necessario avere il servizio in abbonamento per approfittare di queste occasioni.

Troverete anche tante altre produzioni indie interessanti: di seguito abbiamo provato a scegliere per voi i migliori giochi in offerta.

Mega Offerta ID@Xbox su Xbox Store: migliori giochi in sconto

Amnesia: The Bunker a 7,49€ - Sconto del 70%

a 7,49€ - Sconto del 70% Angry Video Game Nerd I & II Deluxe a 5,99€ - Sconto del 40%

a 5,99€ - Sconto del 40% Animal Well a 19,59€ - Sconto del 20%

a 19,59€ - Sconto del 20% Baldur's Gate 3 a 55,99€ - Sconto del 20%

a 55,99€ - Sconto del 20% Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Chained Echoes a 17,49€ - Sconto del 30%

a 17,49€ - Sconto del 30% Crysis Remastered Trilogy a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Cuphead a 13,99€ - Sconto del 30%

a 13,99€ - Sconto del 30% Deadside a 19,99€ - Sconto del 20%

a 19,99€ - Sconto del 20% Floppy Knights a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Indika a 16,24€ - Sconto del 35%

a 16,24€ - Sconto del 35% Inside & Limbo Bundle a 2,69€ - Sconto del 90%

a 2,69€ - Sconto del 90% Kena: Bridge of Spirits a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Mediterranea Inferno a 5,24€ - Sconto del 65%

a 5,24€ - Sconto del 65% Nobody Saves the World a 8,74€ - Sconto del 65%

a 8,74€ - Sconto del 65% No Man's Sky a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Power Rangers: Battle for the Grid a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Sea of Stars a 24,49€ - Sconto del 30%

a 24,49€ - Sconto del 30% Sledders a 27,99€ - Sconto del 20%

a 27,99€ - Sconto del 20% Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% Spiderheck a 7,49€ - Sconto del 50%

a 7,49€ - Sconto del 50% Spiritfarer: Edizione Farewell a 4,34€ - Sconto dell'85%

a 4,34€ - Sconto dell'85% Stray a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Ultimate Chicken Horse a 6,74€ - Sconto del 55%

a 6,74€ - Sconto del 55% Valheim a 9,99€ - Sconto del 50%

Ci sono tantissimi altri giochi in offerta su Xbox Store grazie a questa promozione, motivo per il quale dobbiamo ricordarvi come sempre che si tratta di una selezione parziale: potete trovare tutti i titoli al seguente indirizzo.

Le offerte termineranno il 16 luglio, dunque avete ancora circa una settimana di tempo per approfittare di queste occasioni.