Annapurna Interactive Showcase 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Annapurna Interactive, senza timore di smentita, è uno dei publisher più interessanti di quest’era videoludica. Recentemente etichetta di Stray, in passato ha individuato e reso possibili altre piccole gemme come What Remains of Edith Finch, Neon White, The Artful Escape, Telling Lies, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts e Kentucky Route Zero – solo per citarne alcuni.

Ecco perché la conferma anche per quest’anno dell’Annapurna Interactive Showcase è un ottimo momento per gli amanti dei videogiochi dal piglio unico per radunarsi e concedere al publisher le loro attenzioni. L’appuntamento è per questa sera dalle ore 21.00 italiane, con lo show che mostrerà tutte le novità in arrivo da parte della compagnia.

Come di consueto, lo seguiremo con il nostro live recap: una volta cominciato lo show, vi basterà aggiornare questa pagina sul vostro browser per vedere comparire gli update all’articolo e i diversi trailer.

Annapurna Interactive Showcase 2022 – Il recap

Ore 21.00 – È atteso l’inizio dello Showcase.

Ore 21.00 – Lo showcase si è aperto con una carrellata dei successi firmati Annapurna, a partire ovviamente dal recentissimo Stray. Vedremo giochi che arriveranno tra il 2022 e oltre.

Ore 21.01 – Lo show continua con una nuova panoramica sull’action adventure RPG Thirsty Suitors, che avevamo avuto modo di vedere anche in diversi appuntamenti della Summer Game Fest. Il giocatore affronterà meccaniche molto varie tra loro: da combattimenti a turni allo skateboard, passando per il prendere decisioni che cambieranno il corso della protagonista.

Vediamo in azione le diverse mosse che Jala (protagonista) e Sergio potranno mettere in campo durante i combattimenti, che somigliano a delle danze. La direzione artistica sopra le righe del gioco, molto musicale, lo rende molto adatto allo stile del portfolio di Annapurna.

Anche le meccaniche di skating sembrano piuttosto approfondite – e apprendiamo che potremo anche cucinare. Il gioco arriverà su tutte le piattaforme e sarà su Game Pass. Una demo è disponibile ora su Steam.

Ore 21.05 – È il momento di un update sull’affascinante gioco narrativo Hindsight. Un video ci porta nelle atmosfere del gioco, dove è difficile «non smarrirsi nel passato», soprattutto in un contesto di perdita come quello narrato dalla protagonista – con l’eponimo senno di poi. Sicuramente uno dei giochi più interessanti per gli amanti dei titoli narrativi. Dal 4 agosto su Steam, Switch e iOS.

Ore 21.07 – Abbiamo un aggiornamento sullo studio Cardboard Computer, già autore dell’amato Kentucky Route Zero. Gli sviluppatori ci raccontano alcuni dietro la quinta della loro quotidianità. Ora stanno lavorando su un nuovo videogioco dove l’animazione è molto importante e vediamo il modello di quello che si direbbe essere un cane parlante.

«Abbiamo molta più consapevolezza» affermano gli autori, ricordando le difficoltà dei primi passi del gioco precedente. «Il nuovo gioco ha un tempo diverso, è più rapido, speriamo che sia divertente. Ma è una tragedia. Una cosa tragicomica, forse».

Ore 21.10 – Annapurna ci presenta, con forti atmosfere west e grossi mega, una produzione Dinogod Game dove la protagonista sfreccia a bordo di un robottone nelle frontiere occidentali spaccando tutto quello che si muove. Il gioco si chiama Bounty Star e arriva nel 2023 su tutte le maggiori piattaforme, meno Switch.

Ore 21.11 – Aggiornamento sullo studio Yarn Owl, che ha iniziato a produrre dopo essersi innamorato di The Legend of Zelda: A Link to the Past. Situato ad Austin, questo studio ha iniziato a lavorare a un progetto ancora prima che i suoi membri si incontrassero.

I due sviluppatori si dividono bene le mansioni: uno è esperto di programmazione, l’altro si occupa di tutto il comparto artistico dell’opera – sempre tenendo a mente l’amore per A Link to the Past. Vedremo a cosa daranno vita!

Ore 21.13 – È il momento di Outer Wilds, una delle perle di Annapurna Interactive. Il gioco è ancora atteso per Nintendo Switch, ma non ci sono aggiornamenti in merito, almeno per il momento.

In compenso, il gioco arriva su Xbox Series X|S e PlayStation 5, con supporto per i 60 fps, a partire dal 15 settembre. L’upgrade è gratis per chi lo ha già.

Ore 21.15 – Questo inverno The Pathless arriva anche su Xbox e Switch. Maquette si prepara a sbarcare su Game Pass e Nintendo Switch, sempre in inverno.

Solar Ash è confermato come in arrivo su Steam il 6 dicembre prossimo. Dall’inverno sarà anche su Game Pass.

Il capolavoro What Remains of Edith Finch, ora in 4K e 60 fps, arriva ora su Xbox Series X|S e PS5.

Ore 21.16 – Lo studio tedesco Third Shift ci aggiorna sui suoi lavori in corso. Gli autori raccontano i loro primi brainstorming per dare vita a Forever Ago, un’avventura story-driven dove sarete Alfred, un anziano che decide di partire per un lungo viaggio lungo la costa Pacifica. Il gioco sembra avere delle atmosfere contemplative molto intriganti e potrebbe essere un’avventura particolarmente emozionante.

Alfred, il personaggio, è la prima cosa che gli autori hanno immaginato per questo titolo. Vuole documentare il suo viaggio con la sua macchina fotografica. «Sono impaziente di vedere come andrà quando la gente ci giocherà» racconta un autore, promettendo che sarà molto presto.

Ore 21.19 – Scopriamo il nuovo gioco Flock. Pittoresche foreste dai colori pastello popolate da peculiari animali sembrano pronte ad aspettarci, mentre a volo d’uccello li vediamo unirsi tutti a una traversata per aria.

Il gioco arriverà sulle maggiori console e su Xbox Game Pass, ma non sappiamo quando. Sappiamo, però, che vuole farci riunire i nostri amici.

Ore 21.21 – Con una colonna sonora d’eccezione, ecco il peculiare Hohokum, disponibile da oggi su Steam.

Ore. 21.21 – È il momento di un microscopico aggiornamento sul nuovo gioco di Keita Takahashi (Katamari).

Ore 21.22 – Vediamo da vicino le persone dietro Dreamfeel, studio al lavoro con Annapurna (già autori di If Found). Stanno lavorando au n gioco dedicato alla maturazione, al ritrovare la propria identità, le amicizie, la propria famiglia. Lo scopo dello studio, basato in Irlanda, era quello di capire cosa si potesse fare unendo le forze di tutti. Tutti i personaggi del gioco saranno gatti.

«Abbiamo temi molto attuali, come rimanere uniti nei momenti di difficoltà» spiegano gli autori.

Ore 21.25 – Un teaser in tre dimensioni ci svela il gioco The Lost Wild, firmato da Great Ape Games. In soggettiva, con tanto di bussola per orientarci, ci permetterà di muoverci in una giungla spietata tra enigmi e dinosauri pronti a farci la festa.

Potrebbe essere a tutti gli effetti un horror in cui, da soli, dovremo capire come difenderci da questi pericoli. Uscirà su Steam.

Ore 21.26 – Lo showcase di Annapurna è ufficialmente terminato e la compagnia conferma che tornerà anche nel 2023 con un altro showcase.