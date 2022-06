Xbox Games Showcase Extended 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo la vera e propria conferenza Xbox + Bethesda Games Showcase, di cui vi abbiamo dato conto nel nostro recap completo, è il momento di vedere più da vicino i giochi protagonisti delle novità di casa Xbox. Eccoci così all’appuntamento con Xbox Games Showcase Extended, la conferenza di circa 95 minuti che esplorerà più da vicino i titoli che abbiamo visto sul palcoscenico di domenica.

È un nuovo appuntamento per questa Summer Game Fest, che prenderà il via alle ore 19.00 italiane del 14 giugno. Come consuetudine, noi seguiremo l’evento live (anche su Twitch) e in questo articolo pubblicheremo gli aggiornamenti in tempo reale, con il live blogging della conferenza.

Xbox Games Showcase Extended

Ore 19.00 – Inizia ufficialmente la conferenza Xbox Games Showcase Extended.

Ore 19.03 – Lo show inizia subito con un trailer recap di tutti i giochi più importanti svelati durante Xbox + Bethesda Showcase 2022, che ci ricorda tutti i giochi in arrivo per i prossimi 12 mesi su console Xbox.

Tutti i titoli svelati nel trailer usciranno nel 2022 e nei primi mesi del 2023.

Ore 19.05 – Dopo una breve intervista con Phil Spencer, che si è dichiarato orgoglioso di aver mostrato tantissimi gameplay, c’è spazio per un nuovo trailer a sorpresa dedicato al primo gioco inedito non svelato nella precedente conferenza.

Si tratta di Valheim, il fenomeno survival vichingo che ha conquistato i giocatori su PC, adesso in arrivo anche su console e cloud gaming.

Il trailer inedito ci svela che il titolo sarà disponibile anche su Xbox durante la primavera 2023, disponibile anche su Xbox Game Pass al lancio.