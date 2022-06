Devolver Direct 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

È puntualmente la conferenza più fuori di testa dell’estate e anche quest’anno non vorrà abbassare l’asticella: stiamo parlando del Devolver Direct, l’appuntamento con Devolver Digital dove scopriamo un po’ delle novità in arrivo dal celebre publisher di piccole perle, mescolate a una narrativa legata alla compagnia che ormai è diventata identitaria e che fa a pezzi senza mezzi termini le contraddizioni dell’industria.

Anche quest’anno l’appuntamento torna senza risparmiarsi (qui il calendario completo), e lo fa ricordandoci che quello che conta di una conferenza è il countdown, ovviamente – ossia, il momento in cui i fan contano i giorni e infine i secondi per l’inizio della sequela di annunci, prima della «inevitabile delusione», sottolinea Devolver stessa.

Se vi sembrano toni diversi rispetto a quelli di qualsiasi altro publisher, è perché lo sono. Le conferenze di Devolver sono composte per un buon 80% di sferzate spietate ed esilaranti, di pura satira, nei confronti dell’industria dei videogiochi. Così, dopo che lo scorso anno avevamo visto venire demoliti tra gli altri gli NFT – da altri decantati come la nuova via del videoludo – vediamo quest’anno su cosa si avventerà la divertente mannaia di Devolver.

Appuntamento alla mezzanotte precisa del 10 giugno

E, nel frattempo, scopriremo qualche nuovo gioco. Lo scorso anno vedemmo ad esempio Shadow Warrior 3 e Trek To Yomi. Quest’anno siamo in attesa di scoprirlo.

Lo show dovrebbe durare circa mezz’ora, se in linea con gli anni precedenti, con i momenti di girato e narrativa di Devolver che si alterneranno alle presentazioni dei giochi. Di seguito, subito dopo la fine della conferenza, troverete il recap completo di tutte le novità che saranno state presentati, con i relativi trailer.

L’appuntamento per l’inizio è fissato per le ore 00.00 italiane del 10 giugno. Tornate qui dopo la fine dell’evento se vi siete persi qualcosa per trovare l’articolo aggiornato con il recap completo.

