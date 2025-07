La storia di The Last of Us Part II sfrutta diverse linee temporali per raccontare la storia da due punti di vista, quelli di Ellie e Abby, e Naughty Dog ora ha trovato un modo ancora nuovo per poter vivere la struggente storia.

Gli sviluppatori californiani hanno infatti deciso di offrire una modalità cronologica che permette di vivere la storia di Ellie e Abby seguendo la sequenza temporale degli eventi, ribaltando l'approccio narrativo non lineare che caratterizzava l'opera originale.

Questo esperimento rappresenta una risposta diretta alle richieste della community e alla curiosità dello stesso team di sviluppo, che si è sempre chiesto come sarebbe stata percepita la storia raccontata in ordine cronologico.

L'aggiornamento, disponibile da oggi per PlayStation 5 e PC attraverso le patch 2.1.0 e 1.5, introduce una prospettiva completamente nuova sulla narrazione di The Last of Us Part II Remastered.

La modalità cronologica permette ai giocatori di seguire gli eventi secondo la loro successione temporale reale, rivelando connessioni e parallelismi precedentemente nascosti dalla struttura narrativa frammentata dell'esperienza originale.

Secondo gli sviluppatori, questa nuova modalità offre una comprensione più profonda delle dinamiche narrative del gioco. I giocatori potranno ora osservare come il dono della chitarra a Ellie si colleghi naturalmente al suo apprendimento musicale, mentre il viaggio attraverso Seattle rivelerà i fascinosi parallelismi tra i percorsi che si intrecciano delle due protagoniste.

La modalità cronologica evidenzia quanto spesso Ellie e Abby si sfiorino senza incontrarsi, mostrando come le loro azioni si influenzino reciprocamente in modi che la narrazione non lineare rendeva meno evidenti.

Oltre alle novità narrative, l'aggiornamento include una serie di correzioni di bug e miglioramenti delle performance che interessano entrambe le piattaforme.

A 5 anni dal lancio del gioco, quindi, questa è una nuova scusa per tornare ad amare questo capolavoro senza tempo che ancora oggi fa discutere.