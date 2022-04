Annunciato un grande showcase Xbox e Bethesda: tante novità in arrivo

Come sicuramente saprete, l’E3 2022 non si terrà quest’anno, ma Microsoft e Bethesda hanno deciso di andare avanti per la loro strada con il loro showcase estivo.

L’Xbox & Bethesda Games Showcase avrà luogo domenica 12 giugno, alle 19:00 ora italiana (ovviamente, su SpazioGames lo seguiremo in diretta).

Come riportato anche da GameSpot, l’evento sarà caratterizzato da titoli di Xbox Game Studios, Bethesda e ‘partner di Microsoft in tutto il mondo’.

“L’Xbox & Bethesda Games Showcase includerà tutto ciò che dovete sapere sulla lineup di giochi in arrivo per l’ecosistema Xbox, comprese le prossime uscite per Game Pass su Xbox e PC”, ha spiegato Microsoft.

La Casa di Redmond non ha fornito alcuna specifica per quanto riguarda i giochi che verranno mostrati all’evento, sebbene l’atteso di Starfield di Bethesda sarà certamente presente (essendo atteso al varco l’11 novembre 2022).

L’evento sarà trasmesso in oltre 30 lingue, e sarà trasmesso poco sorprendentemente in streaming su diverse piattaforme.

Resta da vedere quante e quali saranno le sorprese previste in questo showcase, il primo dopo l’acquisizione di Bethesda da parte di Xbox, un accordo multimilionario che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi.

Save the date! Catch the Xbox & Bethesda Games Showcase on June 12: https://t.co/dmANSvXrbE | #XboxBethesda pic.twitter.com/AMFhrLhAtC — Xbox (@Xbox) April 28, 2022

Microsoft ha infatti completato l’acquisizione di Bethesda Softworks e Zenimax Media, per 7,5 miliardi di dollari, confermando anche che alcuni giochi futuri della compagnia saranno esclusivi per le piattaforme Xbox.

Restando in tema, di recente un ex sviluppatore di Bethesda ha anticipato tanti dettagli interessanti sullo sviluppo di Starfield.

Senza contare che alcune settimane fa dettagli riguardanti la grafica confermerebbero quanto precedentemente svelato dagli sviluppatori: Starfield deve essere spaziale, ma realistico e bellissimo da guardare.