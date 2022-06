Guerrilla Collective 2022 Day 1 | Tutti gli annunci e i trailer

Tra gli appuntamenti della Summer Game Fest in corso, che sostituisce (almeno per quest’anno) il più tradizionale E3 troviamo anche Guerrilla Collective – il ritorno della conferenza ad alto tasso di videogiochi di nicchia, dove si possono scoprire alcune perle che potrebbero passare in sordina in mezzo a giochi più abitualmente da vetrina.

La conferenza si è tenuta sabato pomeriggio e abbiamo deciso di mettere insieme il recap con i giochi e i trailer che sono stati mostrati, così da aiutarvi a recuperare quello che è stato presentato e a vedere, magari, se c’è qualcosa che può fare per voi.

Il Guerrilla Collective si è tenuto l'11 giugno 2022

Di seguito, il nostro recap di quanto mostrato durante il Guerrilla Collective 2022 – Day 1.

From Space

Si tratta di uno shooter top-down che potrete provare molto presto. È infatti in uscita su PC, Switch (e Stadia) il prossimo autunno.

I Was a Teenage Exocolonist

Questo strambo titolo mescola delle meccaniche da gestionale ad altre da deck-builder, con una spruzzata di simulazione. Solo su PC, ma molto presto: debutterà il 25 agosto prossimo.

Ugly

Il nome lo vorrebbe proverbialmente brutto, ma Ugly in realtà può dire la sua: parliamo di un horror che mescola atmosfere inquietanti a meccaniche da puzzle, con uno stile insolitamente vivace nell’uso dei colori. Sicuramente particolare, arriva su Steam nel 2023.

Boundary

Se amate lo spazio e gli sparatutto, qui avrete entrambe le cose. Nei panni di un esploratore spaziale, infatti, dovrete sparare agli altri astronauti (!) tenendo conto del fatto che la gravità non vi renda la cosa agile.

Il titolo andrà in beta nel corso dell’estate.

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms

Torna in scena anche il nostrano Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, che nel nuovo video conferma la notizia che i fan stavano aspettando: il gioco uscirà dall’accesso anticipato il prossimo 30 giugno, quindi prepariamoci a vedere la sua versione finale.

Il nostro Marcello Paolillo, proprio di recente, vi ha raccontato tutto dopo un evento in compagnia del gioco e dei suoi autori.

Daymare 1994: Sandcastle

Rimaniamo in Italia per Daymare 1994: Sandcastle, il nuovo horror classico in stile anni ’90 che porta avanti il successo di Daymare 1994.

Possiamo vederlo di nuovo in azione e, avendo apprezzato il precedente e la saga Resident Evil a cui dichiaratamente si ispira, siamo impazienti di saperne di più.

Signalis

Ancora uno shooter dai toni piuttosto cupi e inquietanti: parliamo di Signalis, che curiosamente mette insieme sia sequenze a telecamera fissa in terza persona, sia delle altre di esplorazione in soggettiva.

Il gioco è in arrivo il 27 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Gravewood High

Potremmo chiamarla fiera dei giochi inquietantelli, dato che anche Gravewood High segue lo stesso filone, portandoci ad assaggiare un simil-horror (almeno nelle atmosfere) dove morti, non morti e lapidi la fanno da padrone.

Il gioco è già disponibile in accesso anticipato, ma questa estate accoglie il multiplayer cooperativo.

MADiSON

Continuiamo con i giochi spooky per vedere in azione MADiSON, dove vi ritrovate in un edificio abbandonato alle prese con… una macchina fotografica, il che fa un po’ Project Zero, anche se l’atmosfera del gioco è molto diversa.

L’uscita su PC e tutte le console è già fissata per il prossimo 8 luglio.

The Fridge is Red

Ci perdonerete se alla vista di un frigorifero rosso abbiamo pensato subito a Control (questa è per intenditori). Comunque, il gioco è un horror (un altro, sì) che richiama lo stile della prima PlayStation, volutamente.

Potete già provare la sua demo su Steam.

Industria

Un gioco in soggettiva in un mondo da esplorare, dove succedono cose decisamente fuori dall’ordinario, L’uscita è attesa in un periodo da fissare su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

South of the Circle

Ci spostiamo nell’Antartide per scoprire un’avventura in mezzo ai ghiacci, che giocherà con i nostri ricordi e avrà un approccio story-driven. IN arrivo non sappiamo bene quando su console e su PC.



This War of Mine – Final Cut

La guerra, ma non dalla parte che glorifica l’uccisione del nemico, ma da quella dei civili che la subiscono, vedendo venire sconvolte le loro vite. Questo è This War of Mine e il lancio della sua Final Cut è un ottimo momento per rispolverarlo.

The Last Worker

Cambiamo atmosfera per passare a un gioco incentrato sullo storytelling e da vivere in soggettiva, che ci racconta la vita dell’ultimo operaio in un mondo dove tutto il lavoro è automatizzato. In arrivo quest’anno su PC, tutte le console di nuova generazione (e Switch), ma anche su Meta Quest 2.

Slope Crashers

L’atmosfera si alleggerisce con Slope Crashers, un gioco dove degli animali fuori di testa si sfidano in percorsi ugualmente fuori di testa in sella ai loro snowboard. Un po’ di leggerezza che non fa mai male.

Cassette Beasts

Animali, again: in Cassette Beasts le bestiole protagoniste vivono un’avventura da gioco di ruolo, mentre si affrontano in dei combattimenti realizzati in pixel art.

Il gioco non ha una finestra di lancio ma arriverà su PC, tutte le Xbox e Nintendo Switch.

Contract Killer

In questo caso parliamo di un beat’em up a quattro giocatori, dove a darsele di santa ragione sono direttamente gli oggetti inanimati che voi controllate. Su PC potete già scazzottare alla grande, su Xbox e Switch bisogna aspettare l’estate.

Rytmos

Il ritmo è tutto, in un gioco con un nome come questo – se non fosse che mescola la cosa a delle interessanti meccaniche da puzzle dove sono le vostre azioni a creare il percorso per proseguire. Arriva su PC, Switch e mobile.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Nuovo passaggio per il gioco delle Tartarughe Ninja, che sappiamo essere già in arrivo il 16 giugno su PC e tutte le console, compreso anche in Xbox Game Pass.

Skald: Against the Black Priory

Quest’anno i giocatori PC potranno giocare questo classico che si ispira ai tempi andati (da parecchio) dei giochi di ruolo, proponendo un’avventura che sa di Ultima e dei suoi proseliti.

BATS

Action sidescroller in pixel art che avrà presto anche la sua release fisica, in uscita il 7 giugno. In digitale potete già giocarci.

Arkanoid: Eternal Battle

Tutti siamo cresciuti con Arkanoid, che torna con questa reinterpretazione moderna in multiplayer (fino a 25 giocatori). Arriverà a ottobre su PC e su tutte le console.

Nine Years of Shadows

In arrivo su PC (Steam) nell’ultimo quarto dell’anno, è un videogioco d’azione realizzato in pixel art. Particolarmente gradevole a vedersi, come potete notare anche voi dal trailer, soprattutto nell’uso di colori saturi e desaturati.

WrestleQuest

Un gioco di wrestling ruolistico a turni. Se non vi intriga questo, non sappiamo cosa potrebbe. È in arrivo quest’anno su PC e su tutte le console. In assenza del trailer specifico disponibile online, riproponiamo quello di un paio di mesi fa, per darvi un’idea del gioco.

Zoeti

Un roguelike mescolato al… poker? A questo punto forse abbiamo bisogno di una pausa. Comunque, arriva su PC e Nintendo Switch.

Alterium Shift

Un gioco di ruolo che richiama i tempi di Final Fantasy VI e di Chrono Trigger. Una demo per PC sarà disponibile nel Q3 di quest’anno, con l’uscita finale attesa poi su PC e console.

Greedventory

Azione, gioco di ruolo, sangue, mostri da far esplodere spada alla mano: c’è di tutto, in questo progetto abbastanza fuori di testa, in arrivo su PC.

Keylocker: Turn Based Cyberpunk Action

Almeno in questo caso, gli autori ci hanno già detto in cosa consister il gioco, che arriverà su Steam in una finestra di lancio ancora da trovare.

Symphony of War

Tempo di combattimenti epici in questo gioco, in cui si controlla un esercito pronto ad andare alla pugna con quello avversario, ma con i toni epici che siamo abituati a vedere in opere come Fire Emblem. È disponibile su PC e le sue schermate bidimensionali vi faranno venire un bel po’ di nostalgia.

Batora: Lost Haven

Torniamo dalle nostre parti per un nuovo sguardo a Batora: Lost Haven, che il nostro Marino ha provato e che sappiamo essere in arrivo questo autunno su PC e tutte le console.

Asterigos: Curse of the Stars

Un fantasy d’azione che a sua volta arriverà questo autunno su PC, console Xbox e console PlayStation.

XEL

In arrivo su Steam questa estate, si tratta di un altro gioco di ruolo con visuale isometrica, che mescola anche alcune meccaniche di puzzle-solving alla sua esplorazione.

Spells & Secrets

Se volete diventare dei maghi ma non siete tipi di Hogwarts Legacy, probabilmente Spells & Secrets è quello che state cercando. In arrivo su PC e Switch.

River Tails: Stronger Together

Le rane sembrano uno dei tormentoni della fiera, quest’anno, e anche River Tails: Stronger Together non fa eccezione.

In questa specie di erede di Frogger strapieno di rane, dovete in realtà vestire i panni di un gatto e farlo collaborare con gli animaletti acquatici per riuscire a proseguire, in un platform molto colorato e allegro.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure

La open beta di questo gioco è in arrivo il 17 giugno, mentre l’uscita dall’early access è attesa per questa estate su PC. In futuro, viene confermata la release del tower defense (che ha anche meccaniche da gestionale) anche su tutte le console.

Time on Frog Island

Parlavo di rane, giusto? In questo caso parliamo di un gestionale che si tuffa nella natura, in arrivo su PC e console il 12 luglio.

Frogun

Oh, finalmente un gioco con delle rane (pun intended, ndr). In Frogun affronteremo delle meccaniche da puzzle, usando per una rana per aggrapparci alle superfici del mondo e spostarci. È piuttosto… strambo, ecco – ma forse anche un po’ inquietante.

I Am Future

L’apocalisse è alle spalle e voi siete sopravvissuti: eccovi quindi nei panni del protagonista a gestire questo survival manageriale in arrivo quest’anno su PC.

Flat Eye

Un titolo incentrato sul far crescere il vostro brand e il vostro business – in caso non foste già abbastanza impegnati a farlo nella realtà. In uscita su PC.

Garden In

Andiamo su toni chill con Garden In, gioco incentrato sul mettere insieme il vostro adorabile giardino. Ne abbiamo bisogno, datecelo ora (è in arrivo su PC).

Witch Strandings

È un… live trailer di un gioco che non è ben chiaro, ma che a quanto pare vi trascinerò nel suo mondo, come capita al ragazzo protagonista del video promozionale, intendo a combinare caselle colorate.

Monster Outbreak

Siete su un’isola piena di mostri e dovete sopravvivere in questo tower defense. In arrivo su PC il 25 agosto.

The Cub

Dopo il Tribeca (qui il nostro recap), The Cub torna al Guerrilla Collective per ricordare la disponibilità di una demo su Steam. L’uscita finale è attesa anche su tutte le console.

Mira: The Legend of the Djinns

Tempo di un nuovo side-scroller ad ambientazione mitica, dove i combattimenti la faranno da padroni. In uscita su PC, ma non sappiamo quando.

Rain World: Downpour

Nuovi contenuti per Rain World qualche update qualitativo.

Exo One

Un gioco incentrato sull’esplorazione volante ad alta velocità, si direbbe, che potete giocare già ora su PC e Xbox, ma che arriverà quest’anno su PS5 e PS4.

Shashingo: Learn Japanese with Photography

Imparare il giapponese scattando delle foto? Io ci sto, non so voi. Oltretutto, la direzione artistica è meravigliosa. In uscita presto su S team e Switch.

E questo è quanto, per quanto concerne il Guerrilla Collective dell’11 giugno.

