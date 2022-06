Il 2022 non ci offre l’occasione di avere l’E3 così come la fiera è stata tradizionalmente intesa, ma la Summer Game Fest di Geoff Keighley potrebbe ormai averle definitivamente rubato la scena. A partire dalle ore 20.00 del 9 giugno (orario italiano) prenderà infatti il via la conferenza di apertura della manifestazione estiva organizzata dal noto giornalista (qui il calendario completo), dove scopriremo nuovi giochi e novità per titoli già annunciati.

La conferenza digitale, che durerà poco meno di due ore, secondo quanto anticipato da Keighley, permetterà di vedere soprattutto novità per giochi che erano stati già presentati, ma non solo. Il conduttore ha assicurato che ci saranno anche «un paio di annunci di nuovi giochi».

Tra quelli già confermati che saranno sicuramente della kermesse abbiamo The Callisto Protocol, Call of Duty: Modern Warfare 2, Gotham Knights e Cuphead: The Delicious Last Course. Attendiamo, ovviamente, di vedere quali gli faranno compagnia.

Appuntamento alle ore 20.00 del 9 giugno

Summer Game Fest 2022 – Tutti gli annunci e i trailer

Ore 20.00 – È atteso l’inizio della conferenza.

Articolo in aggiornamento