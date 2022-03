E3 2022 è stato cancellato, non ci saranno eventi neanche online

Dopo il silenzio degli ultimi mesi, pare proprio che l‘E3 2022 sia stato cancellato definitivamente.

L’evento più importante del mondo dei videogiochi è mancato per un po’ di anni, soprattutto per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Già all’inizio dell’anno era stato reso noto che l’E3 di Los Angeles non sarebbe tornato in presenza, ma solo con degli eventi digitali come negli ultimi due anni.

Ma, solo dopo qualche settimana, erano emerse delle voci riguardo una disorganizzazione relativa anche alla componente online, che è stata definita come “un disastro”.

L’E3 2022 non si farà in alcun modo, a quanto pare. Nel momento in cui scriviamo tanti esponenti dell’industria stanno dando questa notizia su Twitter.

Manca la comunicazione ufficiale, ma molti giornalisti e addetti stanno ricevendo email dall’ESA che riportano la cancellazione dell’evento, come potete vedere qui sotto:

Just got an email… It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this… — Will Powers NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

The vibe check I was getting is that everyone is going with Keighley instead because he's actually competent. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) March 31, 2022

Official ESA E3 is officially cancelled cancelled — Will Powers NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

Supportati anche da una news di IGN US, che conferma ulteriormente l’idea che l’ESA (l’ente che avrebbe dovuto organizzare l’E3 2022) abbia deciso di non continuare con l’organizzazione.

Le fonti del portale americano dichiarano che l’ESA avrebbe intenzione di tornare alla grande nel 2023, ma quest’anno non ci sarà nessun evento legato all’Electronic Entertainment Expo.

Rimaniamo in attesa della conferma ufficiale dell’ente organizzatore, ovviamente, ma vista la validità delle molteplici fonti da cui viene questa notizia, possiamo dare per assodato che l’E3 2022 non si svolgerà.

L’evento ha perso smalto negli ultimi anni anche per l’allontanamento di alcune realtà importanti come Sony e Microsoft, e chissà cosa succederà nel futuro.

E pensare che, giusto qualche settimana fa, c’era una speranza che l’evento sarebbe potuto svolgersi almeno in modalità online, stando ad alcune indiscrezioni.

Negli ultimi anni Geoff Keighley ha avuto il suo momento di gloria, con l’ormai rodata Summer Game Fest, che anche quest’anno renderà interessante l’estate dei videogiocatori.