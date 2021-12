The Game Awards 2021 recap: tutti gli annunci e i trailer

Ci siamo: l’anno sta per salutarci e come ormai da qualche tempo, anche il 2021 dei videogiochi abbasserà il suo sipario solo dopo la grande serata dei The Game Awards.

Durante la manifestazione organizzata da Geoff Keighley saranno eletti i migliori giochi dell’anno, ma non solo: il produttore ha infatti promesso grandi novità e un assaggio dei videogiochi propriamente next-gen che ci aspettano nel futuro. Legittimo, quindi, aspettarsi grandi annunci e importanti reveal, sia dal mondo AAA che dal panorama delle produzioni indipendenti.

Sappiamo già che vedremo novità per Suicide Squad, per The Lord of the Rings: Gollum e per la serie TV di Halo. Tuttavia, molti annunci sono ancora segreti e non ci sono stati leak significativi: questo significa che li scopriremo insieme sul palco dei TGA.

Questo articolo è un live recap: questo significa che aggiornando la pagina del vostro browser vedrete comparire, via via, il riepilogo degli annunci che stanno avvenendo sul palco, con anche i rimandi ai trailer per rivederli nella loro interezza.

Se state cercando solo il recap di tutti i vincitori dei The Game Awards 2021 nelle diverse categorie, potete trovare sempre su SpazioGames il nostro articolo specifico dedicato.

I The Game Awards 2021 si aprono all'1.30 italiana del 10 dicembre

The Game Awards 2021 – Live Recap

Ore 1.30 – Inizia il pre-show, dove dovremmo vedere i primi annunci e alcune rapide premiazioni per diverse categorie. L’inizio dello show principale è atteso per le ore 2.00 italiane.

Ore 1.31 – Tunic uscirà il 16 marzo 2022 su Xbox One e Series X|S.

Ore 1.34 – Life is Strange True Colors è il vincitore della categoria Games for Impact.

Ore 1.37 – Annunciato The Texas Chain Massacre

Ore 1:42- Viene mostrato il trailer di Krohnen in The King of Fighters XV

Ore 1.47 – Annunciato Video Chain Saw.

Ore 1.48 . Homeworld 3 esce nel Q2 2022.

Ore 1.49 – Annunciato The Expanse di Telltale Games, dalla serie Amazon Originals.

Ore 1.51 – Babylon’s Fall uscirà il 3 marzo 2022.

Ore 1.52 – Annunciato Thirsty Suitors.

Ore 1.53 – viene mostrato il nuovo trailer espansione di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Ore 1.54 Forza Horizon 5 è il vincitore della categoria Best Audio Design.

Ore 1.55 – Have a Nice Death, annunciato l’accesso anticipato a marzo 2022.

Ore 1.58 – Nuovo trailer per Planet of Lana, in uscita nel 2022.

Ore 1.59 – Annunciato Persona 4 Arena Ultimax in uscita il 17 marzo 2022 su PS4, Switch e Steam.

Ore 2.09 – Kena Bridge of Spirits è il vincitore della categoria Best Indipendent Game.

Ore 2.10 – Kena Bridge of Spirits è anche il vincitore della categoria Best Debut Indie.

Ore 2.18 – Viene mostrato il primo gameplay di Hellblade II Senua’s Saga, ma non viene rivelata la data di release.

Ore 2.20 – Annunciato Star Wars Eclipse.

Ore 2.27 – Lost Ark arriverà in febbraio.

Ore 2.28 – Annunciato Wonder Woman di Warner Bros.

Ore 2.29 – Maggie Robertson è la vincitrice della categoria Best Performance per la sua interpretazione in Resident Evil Village.

Ore 2.31 – Annunciato Alan Wake II, in arrivo nel 2023.

Ore 2.35 – Mostrato il nuovo trailer del film Sonic the Hedgehog II.

Ore 2.40 – Mostrato un nuovo video gameplay di Horizon Forbidden West.

Ore 2.44 – Annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade per PC, in arrivo il 16 dicembre 2021.

Ore 2.50 – Returnal è il vincitore della categoria Best Action Game.

Ore 2.55 – Annunciato Destiny 2: La Regina dei Sussurri, la nuova espansione di Destiny 2 in arrivo il 2 febbraio 2022.

Ore 2.56 – Annunciato il nuovo gioco di Keiichiro Toyama, papà di Silent Hill, col nuovo studio Bokeh Game Studios appena formato. Si chiama Slitterhead e ha le musiche di Akira Yamaoka.

Ore 2.59 – Inflexion Games presenta Nightingale, realizzato in Unreal Engine, in uscita solo su PC in Accesso Anticipato nel 2022.

Ore 3.04 – Annunciato Lord of the Rings Gollum: The Untold Story.

Ore 3.07 – Viene mostrato un nuovo trailer di Somerville, in uscita nel 2022.

Ore 3.11 – Studio MDHR presenta il DLC in arrivo per il suo Cuphead.

Ore 3.12 – Annunciato Sonic Frontiers, in arrivo nel 2022.

Ore 3.15 – Hideo Kojima annuncia il nuovo film di Guillermo del Toro.

Ore 3.16 – Deathloop è il vincitore della categoria Best Art Direction.

Ore 3.17 – Halo infinite è il vincitore della categoria Player’s Voice.

Ore 3.18 – Tales of Arise è il vincitore della categoria Best Role Playing Game.

Ore 3.19 – Nier Replicant è il vincitore della categoria Best Score and Music.

Ore 3.19 – Dream è il vincitore della categoria Best Content Creator.

Ore 3.20 – Il vincitore della categoria Best multiplayer Game è It Takes Two.

Ore 3.21 – Il vincitore della categoria Best Mobile Game è Genshin Impact.

Ore 3.27 – Marvel’s Guardians of the Galaxy è il vincitore della categoria Best Narrative.

Ore 3.31 – Mostrato un nuovo video per l’avventura Tchia, arriva in primavera su PS4, PS5 ed Epic Games Store per PC.

Ore 3.38 – Mostrato un nuovo trailer di Forespoken, in uscita il 24 maggio 2022.

Ore 3.35 – Mostrato il gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ore 3.40 – Warhammer 40.000 Spacemarine arriva su PS5, Xbox Series X e PC.

Ore 3.43 – Nuovo video di Saints Row, che mostra il gameplay in attesa del lancio del 23 agosto.

Ore 3.47 – Metroid Dread è il vincitore della categoria Best Action Adventure Game.

Ore 3.51 – Annunciato Dune: Spice Wars, strategico 4X in arrivo il prossimo anno.

Ore 3.53 – Mostrato un nuovo trailer di Tiny Tina’s Wonderlands, lo spin-off ambientato nel mondo della serie Borderlands.

Ore 3.56 – Annunciato Among Us VR, che vi farà vivere Among Us in realtà virtuale.

Ore 4.00 – Un primo sguardo ai nuovi personaggi e ai contenuti inediti in arrivo per Genshin Impact.

Ore 4.02 – Viene mostrato un nuovo video di Steelrising, in arrivo a giugno 2022 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Ore 4.04 – Metal Hellsinger arriva nel 2022 e come immaginerete il suo comparto sonoro vi darà un po’ di grinta.

Ore 4.06 – Uno sguardo ravvicinato per Star Trek: Resurgence, in arrivo a primavera 2022 su PC, PS4, PS5 e console Xbox.

Ore 4.08 – Sale sul palco Reggie Fils-Aime, ex presidente amatissimo di Nintendo of America, che presenta il premio per il Best Ongoing Game. Il vincitore della categoria è FFXIV, che vince anche Best Community Support.

Ore 4.12 – Epic Games mostra il suo Rumbleverse, realizzato con Iron Galaxy e in arrivo su PC, PlayStation e Xbox, in uscita il prossimo anno.

Ore 4.13 – Mostrato il video gameplay di A Plague Tale Requiem, seguito di A Plague Tale: Innocence che esordirà fin dal day-one su Xbox Game Pass. Il gioco uscirà nel 2022.

Ore 4.16 – Nuovo Trailer per Dying Light 2, in uscita nel 2022.

Ore 4.18 – Viene mostrato un nuovo video di Crossfire X, titolo di Remedy Entertainment in uscita il 10 febbraio 2022.

Ore 4.20 – Un video ci presenta la Stagione 3 di Fortnite, che come sappiamo ospiterà anche Spider-Man.

Ore 4.22 – Un nuovo sguardo ravvicinato a Blood Hunt, in arrivo su PS5 gratis nel corso della prossima estate.

Ore 4.24 – Gli Imagine Dragons presentano i brani dedicati ai giochi di Supergiant Games.

Ore 4.28 – Forza Horizon 5 è il vincitore delle categorie Innovation in Accesibility eBest Sport/Racing.

Ore 4.32 – 10 Chambers svela che il suo GTFO è disponibile da ora.

Ore 4.39 – Mostrato il primo trailer della nuova serie tv di Halo.

Ore 4.41 – Deathloop è il vincitore della categoria Best Game Direction. Ritira il premio il director Dinga Bakaba.

Ore 4.42 – Guilty Gear Strive è il vincitore della categoria Best Fighitng.

Ore 4.43 – Age of empires IV è il vincitore della categoria Best Sim/Strategy.

Ore 4.44 Resident Evil 4 VR è il vincitore della categoria Best VR/AR Game.

Ore 4.45 – Elden Ring è il vincitore della categoria Most anticipated Game.

Ore 4.46 – It Takes Two è il vincitore della categoria Best Family Game.

Ore 4.47 – LOL è il vincitore della categoria Best eSport Game.

Ore 4.49 – Viene mostrato un nuovo trailer di Elden Ring, appena confermato come gioco più atteso per il secondo anno di fila.

Ore 4.56 – Scopriamo il nuovo gioco di Embark, che avrà dinamiche sandbox e PvE. Tra combattimenti tra fanti, con mezzi aerei e con enormi robottoni. Il gioco si chiamerà ARC Raiders ed arriverà nel 2022 su PC (Steam ed Epic), Xbox Series X e S, PS5.

Ore 5.00 – Dopo un assaggio dal prossimo film, è il momento di Matrix Awakens, l’esperienza in Unreal Engine 5 dedicata al mondo di Matrix, disponibile ora su PS5 e Xbox Series X.

Ore 5.04 – L’orchestra, presentata da Neil Druckmann (Naughty Dog), omaggia i giochi candidati al GOTY con l’abituale medley.

Ore 5.06 – It Takes Two è il vincitore della categoria Game of the Year.