Confermato il primo gioco che verrà mostrato ai The Game Awards

Alcune settimane fa Geoff Keighley ha svelato tutte le nomination per i The Game Awards 2021, l’evento più atteso che si terrà tra appena una manciata di giorni.

Grazie anche e soprattutto alla presenza di titoli a sorpresa come It Takes Two, i premi quest’anno si riveleranno sicuramente molto interessante.

Oltre alle premiazioni, i prossimi The Game Awards dovrebbero però dare spazio anche a tanti nuovi giochi tutti da scoprire o riscoprire, coem del resto rivelato dallo stesso Keighley.

Sembra infatti che durante la serata potremmo vedere coi nostri occhi giochi che metteranno in mostra la vera next-gen, quindi è inutile dire che le aspettative sono davvero elevate.

Ora, come riportato anche da GameSpot, è molto probabile che i TGA riveleranno anche nuove informazioni sul gioco dedicato a Gollum e ispirato alla saga de Il Signore degli Anelli.

Proprio oggi, in un tweet daell’account Twitter ufficiale del gioco, Daedalic ha pubblicato un breve video di Gollum che emerge dall’ombra per affrontare un orco corazzato.

Il trailer mostra poi la data del 9 dicembre, prima di rivelare il logo dei The Game Awards, cosa questa che lascia ben poco spazio ai dubbi.

Il testo del tweet che trovate poco sopra recita: «Qualcosa è in agguato nell’ombra… Sintonizzati sui The Game Awards il 9 dicembre!»

Se nel frattempo vi va di recuperare tutte le nomination dei prossimi The Game Awards non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Se invece volete saperne di più sul prossimo gioco con protagonista Gollum, un video gameplay ci introduce alle sue meccaniche, che sono tutte per gli amanti degli stealth.

Ad agosto 2020, il lead game designer Martin Wilkes aveva rivelato che il gioco sarà concepito sulla falsariga di un Prince of Persia ambientato però nel mondo fantasy di J. R. Tolkien.