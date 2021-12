Senua’s Saga: Hellblade II si mostra ai TGA con il primo video gameplay!

Senua’s Saga: Hellblade II è uno di quei giochi che i fan attendono a braccia aperte, in grado di mostrarsi in un intenso trailer ai The Game Awards.

Il sequel dell’action adventure di Ninja Theory è infatti un titolo che non sembra avere nulla di meno del predecessore, che a usa volta trattava temi come allucinazioni, la paranoia e la schizofrenia.

Il sequel è in lavorazione da mesi per console Xbox Series X|S e PC, ma sembra che la lavorazione del gioco continui a gonfie vele.

Il filmato, visionabile nel player dedicato, mostra Senua combattere una creatura umanoide realmente raccapricciante all’interno di una grotta, accompagnata da altri guerrieri armati di lance e fiaccole.

Il combattimento sembra mettersi male per la protagonista, visto che la resistenza umana non sembra farcela contro il mostro in questione.

Purtroppo, il video – che ricordiamo essere realizzato con grafica in-game che vedremo quindi nel prodotto finale – non è accompagnato da una data di uscita, la quale resta quindi genericamente fissata nei prossimi mesi.

Ricordiamo che la nuova avventura di Senua girerà grazie anche alla potenza del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, per un risultato davvero sorprendente.

Del resto, la cosiddetta cloud technology per la resa di nuvole e cumulonembi ha già anticipato quello che sarà l’elevato grado di realismo in Senua’s Saga: Hellblade II.