Sonic protagonista dei TGA: c’è anche il nuovo gioco!

Aggiornamento ore 03.13

Sonic Frontiers è stato presentato ufficialmente – con toni piuttosto epici – durante i The Game Awards. Arriverà a fine 2022 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Originale

Quando venne annunciato il primo film di Sonic, molti rimasero scettici di fronte alla possibilità di portare il porcospino più famoso dei videogiochi anche sul grande schermo, fianco a fianco con Jim Carrey.

Al di là delle polemiche scatenate dal design del protagonista, con il feedback del pubblico che venne ascoltato per ridisegnare il povero Sonic rendendolo un po’ meno spaventoso, il film riuscì a imporsi sul pubblico e sui fan della serie, al punto che come sappiamo è in arrivo nelle sale Sonic 2.

Proprio questo nuovo film è stato tra i protagonisti durante i The Game Awards 2021, dopo che l’organizzatore Geoff Keighley aveva promesso di darcene un nuovo assaggio sul palco della sua serata di gala.

Così è stato e di seguito potete vedere il trailer del nuovo film dedicato all’icona di SEGA.

Di recente Sonic ha fatto parlare di sé, in occasione dei suoi primi trent’anni, in diverse occasioni: la prima è sicuramente l’uscita di Sonic Colours Ultimate, che abbiamo apprezzato nella nostra recensione.

La seconda, decisamente più sopra le righe, è il lancio dei profumi ufficiali da parte di SEGA. Sì, anche noi ci domandiamo che fragranza si possa associare a un porcospino blu, ma se volete scoprirlo potete trovare qui tutte le risposte che cercate. Più o meno.