Wonder Woman avrà un gioco tutto suo targato Monolith

Ai The Game Awards 2021, Monolith, Warner Bros. e DC hanno annunciato il primo titolo standalone dedicato al personaggio di Wonder Woman.

Il video, che trovate poco sotto, è un breve teaser che mostra il look dell’eroina nata tra le pagine dei fumetti DC Comics e poi portata sul grande schermo nel DCEU.

Di seguito, il trailer mostrato poco fa ai TGA:

