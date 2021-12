Suicide Squad: Kill the Justice League fa strage di eroi ai TGA 2021

Mentre i videogiocatori sperano, quanto prima, di scoprire un nuovo videogioco interamente dedicato a Batman – mentre i lavori proseguono, invece, su Gotham Knights, in cui Batman sarà morto – sul palco dei The Game Awards è stato il momento di vedere in azione Suicide Squad: Kill the Justice League.

Il gioco, mostrato anche qualche mese fa durante gli appuntamenti con le conferenze di DC Fandome, vi permetterà di seguire le scorribande dell’iconica Suicide Squad del mondo DC, proponendo un’esperienza in cui vagherete per Metropolis giocando come Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang e Deadshot. Potrete anche decidere liberamente se giocare da soli o in cooperativa con quattro amici.

Di seguito potete vedere il video presentato durante i The Game Awards, che si è concentrato finalmente sul gameplay della prossima opera di casa Rocksteady. Il video ha evidenziato un comparto tecnico di tutto rispetto, che era emerso già dalla precedente presentazione – anche e soprattutto nelle espressioni facciali.

Come prevedibile, il gioco varierà il suo gameplay a seconda del personaggio che starete controllando, con tanta azione, sparatorie e una forte componente di verticalità. L’appuntamento è fissato su PS5, Xbox Series X e S e PC per il 2022.

In caso doveste scegliere di giocare da soli, ricordiamo, il gioco favorirà con i suoi controlli il passaggio rapido da un personaggio all’altro, quindi gli sviluppatori promettono che l’esperienza non ne verrebbe penalizzata.

A questo punto non ci resta che metterci comodi in attesa di vestire i panni dei cattivi – e ogni tanto ci vuole, un po’, quella possibilità di togliersi lo sfizio di essere i cattivi della storia.