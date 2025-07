Buone notizie per i fan dell’idraulico più famoso del mondo: secondo un nuovo report, un nuovo gioco 3D di Super Mario è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch 2, con una finestra di lancio stimata tra il 2026 e il 2028.

La notizia arriva dal noto YouTuber Kiwi Talkz, che in passato ha anticipato correttamente l’esistenza di Donkey Kong Bananza, titolo previsto per luglio su Switch 2 e sviluppato dallo stesso team dietro Super Mario Odyssey (che trovate su Amazon).

Questo legame aveva fatto temere il peggio ai fan di Mario, preoccupati che il nuovo platform 3D fosse ancora lontano, o addirittura in fase di pre-produzione.

Kiwi Talkz, però, rassicura: «3D Mario è ancora in sviluppo. C’è un altro team che ci sta lavorando, separatamente da quello impegnato con Donkey Kong Bananza. Nintendo lavora in modo molto fluido e i team di Kyoto e Tokyo spesso si sovrappongono.»

Lo YouTuber si dice certo della sua fonte, che finora non avrebbe mai sbagliato un’informazione trapelata, e azzarda una finestra d’uscita stimata tra il 2026 e il 2028, con il 2027 come opzione più plausibile.

Super Mario Odyssey è uscito nel 2017 su Switch e, a oggi, rappresenta l’ultimo capitolo originale in 3D della serie principale. Da allora, Nintendo ha pubblicato spin-off, remake e titoli bidimensionali come Super Mario Bros. Wonder, ma nulla che raccogliesse direttamente l’eredità di Odyssey.

La conferma, anche solo ufficiosa, che un nuovo Mario 3D sia in sviluppo è una notizia accolta con entusiasmo dalla community, nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale da parte di Nintendo.

Come sempre, trattandosi di rumor, è bene prendere tutto con le pinze. Tuttavia, se il report si rivelasse corretto, il futuro della Switch 2 potrebbe essere ancora più interessante del previsto.

Nel mentre, Super Mario Odyssey si è aggiornato alla versione 1.4.1 su Nintendo Switch 2.