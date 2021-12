The Matrix Awakens è fotorealismo puro: il video dai TGA 2021

Quando Matrix si muove, l’attenzione sale sempre alle stelle: non potrebbe essere altrimenti con il nuovo Matrix Resurrections alle porte – ma stavolta anche i videogiocatori hanno di che stare allerta.

Nei giorni scorsi, infatti, era stato svelato con un teaser il misterioso The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience: si tratta di un’esperienza disponibile da ora su PS5 e Xbox Series X|S realizzata con il nuovo motore grafico – che per molti farà da spartiacque della next-gen – che aveva mostrato un Neo mai così fotorealistico in ambiente virtuale.

Come era stato anticipato, il progetto si è fatto vedere di nuovo in occasione dei The Game Awards in svolgimento, con uno sguardo decisamente molto più ravvicinato a questo nuovo tuffo all’interno dell’universo di Matrix.

Trovate il video completo dell’esperienza nel player sottostante.

Keanu Reeves lo scorso anno, in questo periodo, aveva fatto molto parlare di sé anche per il suo coinvolgimento in Cyberpunk 2077, dove veste i panni di Johnny Silverhand. L’attore, di recente, ha invece detto no all’idea di un possibile sbarco del suo John Wick all’interno dell’universo di Mortal Kombat.

Per Neo, invece, il futuro videoludico e interattivo è decisamente manifesto, e chissà che The Matrix Awakens non sia solo un primo passo.