LucasFilm presenta ai TGA 2021 Star Wars Eclipse, di Quantic Dream

Con uno spettacolare trailer cinematografico, durante i The Game Awards 2021 abbiamo assistito alla presentazione di Star Wars Eclipse, nuovo videogioco nato sotto l’egida dell’etichetta Lucasfilm Games. Il titolo, presentato con un video dai ritmi particolarmente intensi, sarà firmato da Quantic Dream. Se il nome non vi suona nuovo, è perché stiamo parlando degli autori di Heavy Rain e Detroit: Become Human.

Ambientato nell’epoca della High Republic, il gioco è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, quindi non aspettiamoci un’uscita a brevissimo termine.

Al momento non sono state svelate nemmeno le piattaforme a cui il gioco sarà destinato, ma sembra legittimo aspettarsi un’esperienza dalla forte impronta cinematografica e narrativa. Come sempre, noi di SpazioGames vi terremo aggiornati sugli sviluppi del gioco.