Final Fantasy VII Remake arriva su PC e lo fa tra pochissimi giorni

L’annuncio era atteso da tempo e finalmente è realtà: Final Fantasy VII Remake è pronto a compiere il grande salto arrivando anche su PC – e si direbbe, dal trailer mostrato durante i The Game Awards 2021, che sia pronto a farlo includendo anche Intermission, la missione con protagonista Yuffie.

La prima parte dell’avventura di Cloud e compagni, uscita lo scorso anno su PS4 e quest’anno su PS5, arriverà su Epic Games Store e lo farà prestissimo: l’appuntamento è infatti già fissato per il 16 dicembre prossimo. Se stavate aspettando di tornare a Midgar, insomma, potrete farlo davvero prestissimo e vi conviene iniziare a preparare i bagagli virtuali.

Di seguito potete vedere il trailer che conferma l’arrivo del gioco anche su PC, attraverso Epic Games Store.

I The Game Awards sono tutt’ora in svolgimento e sulle nostre pagine ne stiamo approfittando per raccontarvi davvero tutto sulla kermesse: a questo indirizzo trovate anche l’elenco completo dei vincitori, aggiornato via via che vengono annunciati da Geoff Keighley e i suoi ospiti.