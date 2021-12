A Plague Tale Requiem è sontuoso nel nuovo trailer gameplay

Arriverà in data da destinarsi (si spera nel corso del 2022, senza ritardi di sorta) A Plague Tale: Requiem, sequel di A Plague Tale: Innocence ma che questa volta sarà di nuova generazione.

Il nuovo trailer rilasciato in occasione dei The Game Awards ha messo in mostra le potenzialità di questo seguito, il quale appare essere tecnicamente due spanne sopra il predecessore.

Poco sotto, il trailer dedicato al gameplay rilasciato poco fa in occasione dei TGA:

Sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato anche perché A Plague Tale Requiem deve rappresentare la vera nuova generazione per il genere stealth.

Se invece volete rinfrescarvi la memoria con il primo capitolo delle avventure di Amicia e Hugo, qui trovate la nostra ricca recensione con tutte le informazioni del caso.

A questo indirizzo trovate invece tutti i vincitori dei The Game Awards, mentre a questo link potete invece leggere il live recap in tempo reale dell’evento, per non perdersi proprio nulla della serata.