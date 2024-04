Le migliori schede di memoria (microSD) per Nintendo Switch (aprile 2024)

Il successo della console Nintendo Switch è stato straordinario in tutto il mondo, grazie alla sua versatilità che permette di utilizzarla sia come una macchina da gioco portatile, sia come console collegata alla TV di casa tramite l'apposita Dock. Tuttavia, una delle caratteristiche meno entusiasmanti della macchina è la sua capacità di memoria interna, che è di soli 32 GB (o 64 GB per il modello OLED). Ciò significa che, con una vasta libreria di giochi disponibili sul Nintendo eShop, la memoria interna della console si riempirà rapidamente.

Fortunatamente, Nintendo Switch consente di trasferire giochi, video, screenshot, aggiornamenti software e contenuti scaricabili (DLC) dalla memoria interna a quella esterna tramite schede microSD. Tuttavia, i salvataggi devono ancora essere memorizzati sulla console o, se si è abbonati al servizio Nintendo Switch Online, anche sul cloud.

Il formato delle schede di memoria microSD è stato utilizzato per anni in fotocamere, videocamere e smartphone o tablet Android. Di conseguenza, ci sono numerose opzioni sul mercato da considerare. In questo articolo, ci concentreremo sui migliori modelli di schede di memoria per Switch, tenendo conto di vari parametri come la capacità di archiviazione, la velocità di lettura e scrittura, e il prezzo.

Come scegliere le migliori schede di memoria (microSD) per Nintendo Switch

Quando decidete di acquistare una microSD per la vostra Nintendo Switch, considerate alcuni aspetti fondamentali per fare la scelta migliore. Prima di tutto, valutate la capacità della scheda: per la maggior parte dei giocatori, una microSD tra 128 GB e 256 GB offre spazio sufficiente per una vasta gamma di giochi senza esaurire rapidamente lo spazio disponibile. Tuttavia, se scaricate molti giochi o contenuti, una capacità di 400 GB o superiore potrebbe essere più adeguata.

Successivamente, controllate la velocità di trasferimento della scheda. Optate per una microSD che supporti almeno la Class 10 o UHS-I, che garantisce una velocità di lettura e scrittura rapida, essenziale per ridurre i tempi di caricamento e migliorare l'esperienza di gioco.

Non trascurate l'affidabilità e la durabilità della microSD. Scegliete marche rinomate che offrono protezione contro acqua, temperature estreme e raggi X, per garantire che i vostri dati siano sicuri anche in condizioni avverse.

Infine, considerate il rapporto qualità-prezzo. Confrontate i prezzi tra diverse marche e modelli per trovare una microSD che non solo soddisfi i vostri requisiti tecnici ma si adatti anche al vostro budget. Così facendo, potrete espandere la memoria della vostra Nintendo Switch in modo efficace e conveniente.

Quale capacità di microSD è consigliata per la Nintendo Switch?

Per ottimizzare l'esperienza di gioco sulla Nintendo Switch, è essenziale scegliere una microSD con la capacità adatta. La domanda sulla capacità ideale dipende dai vostri specifici bisogni di archiviazione. Generalmente, una microSD da 128 GB offre un eccellente equilibrio tra spazio e costo, consentendovi di installare diversi giochi di grandi dimensioni senza preoccupazioni. Tuttavia, per chi predilige una libreria più ampia o scarica frequentemente titoli nuovi, potrebbe essere opportuno considerare una microSD da 256 GB o addirittura da 512 GB. Queste opzioni più capienti vi permettono di espandere significativamente la collezione di giochi, garantendo ampio spazio per ogni tipo di contenuto, dalle applicazioni più pesanti ai video e alle foto. Ricordate, investire in una microSD di capacità superiore può essere una scelta previdente per il futuro, permettendovi di godere delle novità del mercato senza il bisogno di gestire costantemente lo spazio disponibile.

La velocità di una microSD influisce sui tempi di caricamento dei giochi su Nintendo Switch?

La velocità della microSD influisce direttamente sui tempi di caricamento dei vostri giochi sulla Nintendo Switch. Optare per una scheda con elevata velocità di lettura può migliorare sensibilmente la fluidità del gioco, riducendo le attese durante il caricamento. Le schede classificate come Class 10 o UHS-I sono particolarmente consigliate per garantire prestazioni ottimali. Queste specifiche assicurano che i dati vengano trasferiti rapidamente, permettendo così una migliore esperienza di gioco. Integrare una microSD veloce nella vostra console può fare la differenza, specialmente con giochi che richiedono frequenti e pesanti carichi di dati.

Come posso formattare una microSD per usarla con la Nintendo Switch?

Per preparare una microSD per l'utilizzo con la vostra Nintendo Switch, la formattazione è un passaggio essenziale. Inserite la microSD nella console e accedete alle Impostazioni di sistema. Navigando nel menu, troverete l'opzione Gestione memoria, dove potete selezionare la microSD per iniziare il processo di formattazione. Seguite le istruzioni a schermo per completare il setup. Questo procedimento garantirà che la scheda sia configurata correttamente per ospitare giochi, aggiornamenti e altri dati. Ricordate, formattare la microSD cancellerà tutti i dati presenti, quindi assicuratevi di salvare qualsiasi contenuto importante prima di procedere.

È possibile usare la stessa microSD su più Nintendo Switch?

Sì, potete utilizzare la stessa microSD su più console Nintendo Switch. Tuttavia, c'è un aspetto importante da considerare: i dati specifici del gioco salvati sulla microSD funzioneranno solo sulla console con cui sono stati originariamente scaricati o copiati. Se desiderate giocare su un'altra Switch, dovete trasferire i dati di gioco associati al vostro account Nintendo. Per farlo, assicuratevi che la console di destinazione sia connessa al vostro account e che disponga dell'accesso a Internet per verificare i diritti di gioco. In questo modo, potrete godere dei vostri giochi preferiti su diverse console senza interruzioni.

Quali sono le classi di velocità delle microSD e quale è adatta per Nintendo Switch?

Le microSD sono disponibili in diverse classi di velocità, che indicano la rapidità con cui i dati possono essere scritti sulla scheda. Le classi principali includono Class 10, U1 (UHS Speed Class 1) e U3 (UHS Speed Class 3). Per la vostra Nintendo Switch, la Class 10 o U1 sono sufficienti. Entrambe supportano una velocità di scrittura minima di 10 MB/s, adeguata per la maggior parte dei giochi sulla console. Se cercate prestazioni ancora migliori, specialmente per giochi con grandi requisiti di caricamento dati, la U3 offre velocità superiori fino a 30 MB/s. Questa può essere una scelta vantaggiosa per un'esperienza di gioco più fluida e tempi di caricamento ridotti.

Ci sono microSD specifiche per la Nintendo Switch?

Sì, esistono microSD specifiche per la Nintendo Switch. Alcune marche producono schede etichettate come compatibili con Nintendo Switch, che sono testate per garantire ottima performance con la console. Queste microSD sono ottimizzate per l'uso con la Switch, offrendo velocità di lettura e scrittura ideali per i giochi che richiedono frequenti accessi ai dati. Sebbene non sia obbligatorio utilizzare queste microSD specifiche, sceglierle può offrire una maggiore sicurezza di compatibilità e affidabilità. Tuttavia, qualsiasi microSD che rispetti le specifiche minime di velocità e capacità funzionerà adeguatamente con la vostra Nintendo Switch.

Come posso trasferire i dati da una microSD ad un'altra più grande?

Per trasferire i dati da una microSD a un'altra di capacità superiore, seguite questi passi semplici. Prima di tutto, inserite la microSD originale nel vostro computer tramite un adattatore. Copiate tutti i file presenti sulla scheda in una cartella sul vostro disco rigido. Successivamente, rimuovete la microSD originale e inserite la nuova microSD nel computer. Dopo averla formattata per assicurarvi che sia pronta all'uso, trasferite i file dalla cartella sul disco rigido alla nuova microSD. Assicuratevi che la copia sia completa e che tutti i file siano stati trasferiti correttamente prima di utilizzare la nuova microSD nella vostra Nintendo Switch. Questo metodo vi permetterà di espandere lo spazio disponibile mantenendo tutti i vostri dati e giochi.