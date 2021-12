Forspoken sembra ancora più next-gen nel trailer dei TGA

Sempre nel corso dei TGA, è stato mostrato più dettagliatamente anche Forspoken, la nuova esclusiva console PS5 realizzata da Square Enix e Luminous Productions.

La software house, composta principalmente da sviluppatori che hanno contribuito a realizzare Final Fantasy XV, ha mostrato le potenzialità di questa intrigante esclusiva next-gen.

A settembre, in occasione del PlayStation Showcase, avevamo avuto modo di ammirarlo in azione, ma grazie al nuovo trailer che trovate poco sotto possiamo farci un’idea più chiara.

La colonna sonora di Forspoken è stata realizzata da Bear McCreary, che in precedenza aveva lavorato anche all’ultimo capitolo di God of War, oltre da Gary Schyman, che ha invece collaborato precedentemente per la partitura musicale di BioShock.

Tra gli scrittori della storia, che vedrà la protagonista Frey venire trasportata da New York in un mondo dove la fantasia e gli incubi sono reali, ha invece sottolineato la presenza, tra gli altri, di Amy Henning, direttamente dalla serie Uncharted, e di Gary Whitta, da Rogue One: A Star Wars Story.

