Elden Ring non ne ha abbastanza e ha una storia da raccontarvi ai TGA

Elden Ring continua a essere uno dei giochi più attesi tra quelli in uscita nei primi mesi del prossimo anno, visto che il nuovo soulslike di FromSoftware è ora tornato a mostrarsi anche ai TGA.

Il vero erede della saga di Dark Souls si è mostrato nuovamente sul palco diretto da Geoff Keighley, con un video in CGI dall’alto tasso cinematografico.

Poco sotto, il trailer della storia interamente in lingua italiana rilasciato da Bandai Namco:

A questo indirizzo trovate in ogni caso tutti i vincitori dei The Game Awards, mentre a questo link potete invece leggere il live recap in tempo reale dell’evento, per non perdersi proprio nulla della serata.

Per rimanere in tema, su SpazioGames vi abbiamo proposto di recente anche la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere dei soulslike.