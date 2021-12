Alan Wake 2 è realtà!

Dal palco dei The Game Awards arriva una notizia bomba: Sam Lake per Remedy Entertainment ha annunciato Alan Wake II, sequel dell’amatissimo titolo narrativo con protagonista il tormentato scrittore. Il gioco, sottolinea l’autore finlandese, sarà spaventoso ed è da considerarsi come un vero e proprio survival horror.

«Il gioco originale aveva elementi horror» ha spiegato Lake, ma in questo caso parliamo di «un horror» in tutto e per tutto, che mira a essere un’esperienza spaventosa. Dopo anni di attesa, Remedy sentiva che fosse il momento giusto per dare un seguito alle vicende dello scrittore, che da poco ha visto il lancio di Alan Wake Remastered, proprio per rispolverarne le vicende.

Il video che presenta il gioco non presenta materiali in-game e Remedy starà in silenzio fino all’estate 2022, prima di rivelare ulteriori novità. In compenso, è stato già confermato che il gioco arriverà nel 2023.

Di seguito, il video.

Su SpazioGames continuiamo a darvi il coverage in tempo reale per tutte le novità dai The Game Awards 2021, quindi continuate a seguirci per aggiornamenti su tutti i giochi che saranno svelati e i premi assegnati, che trovate qui.