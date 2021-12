Aloy è in gran forma nel trailer TGA di Horizon Forbidden West

I The Game Awards 2021 sono serviti per mostrare un nuovo segmento di gameplay di Horizon Forbidden West, sequel delle avventure di Aloy nel titolo sviluppato da Guerrilla Games.

Il seguito di Horizon Zero Dawn previsto su PS4 e PS5 vedrà la luce al febbraio del 2022, nonostante inizialmente si pensasse a un’uscita entro il 2021.

Del resto, su SpazioGames stiamo tenendo traccia di tutti gli aggiornamenti del gioco nel nostro ricco recap dedicato, davvero da non perdere. Poco sotto, il nuovo filmato.

