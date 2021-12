Halo serie TV, il trailer ufficiale arriverà molto presto (e c’è il teaser)

Sembra che ormai manchi poco all’arrivo ufficiale della serie TV di Halo, particolarmente attesa dai fan di quella che, con ogni probabilità, è considerata l’esclusiva Xbox più iconica di sempre.

L’annuncio arriva proprio nelle ore in cui i giocatori stanno avendo modo di scoprire la campagna di Halo Infinite, approfittando dunque della rinnovata popolarità della saga.

Nella nostra recensione abbiamo infatti sottolineato la bontà del lavoro fatto da 343 Industries, che ha confermato Master Chief, ancora una volta, come il vero simbolo del mondo Xbox.

Proprio nelle scorse settimane era emerso il primo teaser ufficiale della serie TV di Halo, che aveva anche avuto modo di confermare che la finestra di lancio prevista è stata fissata al 2022.

I fan che sono in attesa di scoprirne di più non dovranno però attendere molto a lungo: come riportato da Game Informer, l’account ufficiale della serie TV di Halo ha infatti pubblicato un nuovo breve teaser sui social network.

Nel breve filmato, che potrete vedere di seguito, è possibile vedere alcuni spezzoni tratti da quello che sarà il trailer completo, che sarà possibile vedere interamente nelle prossime ore:

Paramount ha infatti confermato che il trailer completo della serie TV di Halo sarà visibile ai The Game Awards 2021: sarà dunque parte dei grandi reveal esclusivi della serata.

Il teaser si è comunque dimostrato particolarmente interessante, mostrando tantissimi soldati Spartan con armi e veicoli militari che i fan del franchise sicuramente riusciranno a riconoscere all’istante.

L’appuntamento è stato dunque fissato ai The Game Awards 2021, lo show di Geoff Keighley che, oltre a premiare i migliori giochi dell’anno, ci permetterà di dare un’occhiata ai primi trailer dei titoli videoludici più attesi — e allo show televisivo di Halo.

In preparazione di questo grande evento, abbiamo anche deciso di realizzare uno speciale sui giochi candidati a Game of the Year, spiegandovi i pro e i contro relativi alle loro possibili vittorie.