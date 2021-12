La serie TV di Halo è finalmente qui! Il trailer dai The Game Awards

Dopo tanta attesa, è finalmente arrivato il momento di vederla da vicino: stiamo parlando della serie TV dedicata ad Halo che, dopo il clamore destato dal coinvolgimento di grandi nomi come quello di Steven Spielberg – che farà da produttore esecutivo – si è finalmente fatta scoprire durante gli odierni The Game Awards.

Come era stato promesso da Geoff Keighley nei giorni scorsi, infatti, sul palco dove vengono premiati i migliori giochi dell’anno è stato mostrato anche un video dedicato al debutto televisivo di Master Chief, che dovrebbe arrivare in TV nel corso del prossimo anno.

Il trailer, che trovate poco sotto, conferma lo stile che sembra essere in tutto e per tutto simile a quello della saga di videogiochi omonima.

Parliamo di un periodo decisamente caldo per la serie Halo: solo poche ore fa, infatti, 343 Industries ha lanciato con successo il suo atteso Halo Infinite. Il gioco, che aveva visto già nelle scorse settimane il debutto del multiplayer, corona, con un’ottima campagna la sua esperienza, come il nostro Marino ha spiegato nella video recensione completa.

A tal proposito, si direbbe che il ritorno di Master Chief stia venendo apprezzato anche dagli appassionati: sebbene le polemiche pre-lancio siano state così violente da portare alla temporanea chiusura del canale Reddit dedicato al gioco, infatti, ora Halo Infinite è stato già premiato come GOTY 2021 votato dagli utenti, proprio in occasione dei The Game Awards.

La speranza, ovviamente, è che la serie televisiva sia all’altezza delle aspettative – che, dopo il successo della serie e dell’ultimo gioco, non possono che essere altissime.