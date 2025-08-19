In vista dell'imminente inizio della Gamescom, che avrà il via dopo l'immancabile show della Opening Night Live, Xbox Store ha deciso di offrire una serie di sconti molto interessante dedicata interamente alla fiera di Colonia.
Fino al 25 agosto 2025, giornata in cui per l'appunto si concluderà la manifestazione, potrete approfittare di sconti fino al 95% su tantissimi titoli, tra produzioni Xbox Game Studios e alcuni dei giochi di terze parti più amati dalla community.
La lista è davvero corposa, ma come sempre abbiamo provato a selezionare per voi i migliori giochi in offerta con i nuovi sconti Xbox Store:
Offerte Gamescom su Xbox Store: migliori giochi in sconto
- Assassin's Creed Shadows a 59,99€ - Sconto del 25%
- Avowed a 53,59€ - Sconto del 33%
- Battlefield 2042 a 3,99€ - Sconto del 95%
- Dead Space a 15,99€ - Sconto dell'80%
- F1 25 Iconic Edition a 79,99€ - Sconto del 20%
- Far Cry 3 Classic Edition a 5,99€ - Sconto dell'80%
- Final Fantasy XIV Online: Complete Edition a 32,99€ - Sconto del 40%
- Halo Infinite a 23,09€ - Sconto del 67%
- It Takes Two a 11,99€ - Sconto del 70%
- Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe a 33,99€ - Sconto del 60%
- Little Nightmares I & II Bundle a 14,99€ - Sconto del 70%
- Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ - Sconto del 90%
- Metaphor ReFantazio: Atlus 35th Anniversary a 59,99€ - Sconto del 40%
- Pentiment a 9,99€ - Sconto del 50%
- Persona 3 Reload Digital Premium a 44,99€ - Sconto del 55%
- Shin Megami Tensei V: Vengeance a 26,99€ - Sconto del 55%
- Star Wars Battlefront II: Celebration Edition a 7,99€ - Sconto dell'80%
- Unicorn Overlord Edizione Monarch a 27,99€ - Sconto del 60%
- Unravel Yarny Bundle a 7,49€ - Sconto del 75%
- WWE 2K25 Edizione The Bloodline a 77,99€ - Sconto del 40%
L'elenco include naturalmente anche giochi già inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): potrebbe essere dunque l'opportunità giusta per assicurarveli senza bisogno di un'iscrizione.
Dato che si tratta di una selezione parziale, non posso fare altro che invitarvi a dare un'occhiata alla lista completa al seguente indirizzo, oppure direttamente dalle vostre console Xbox accedendo alla sezione apposita dedicata alla Gamescom.