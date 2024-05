GTA 6, la cover (e non solo) potrebbe essere svelata presto

GTA 6 è sicuramente il titolo più atteso del 2025, sebbene alcuni fan ritengono che presto potrebbero essere rivelati nuovi screenshot del prossimo gioco di Rockstar, oltre alla cover ufficiale.

Archiviato Grand Theft Auto V (e che trovate su Amazon), il sesto capitolo è infatti sempre al centro dell'attenzione.

Del resto, c'è chi ha già dato vita a una sorprendente versione live-action del primo trailer, cosa questa che fa capire il grado di hype raggiunto.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, un bot sembra aver rilevato diverse nuove menzioni di GTA 6 nelle API del sito web di Rockstar, secondo quanto riportato da un utente di X/Twitter.

L'API fa apparentemente riferimento a “screens” insieme a menzioni di GTA 6, il che sembra indicare che sono stati caricati nuovi screenshot sul sito web dello sviluppatore.

Ma non solo: secondo il bot che ha originariamente scovato le informazioni dell'API, le copertine di GTA 6 per le versioni fisiche fanno riferimento all'API di Rockstar.

Rockstar starebbe quindi per rivelare la copertina ufficiale di GTA 6, ragion per cui la key art rilasciata l'anno scorso potrebbe non essere la copertina delle edizioni fisiche del gioco.

L'utente che ha scovato l'informazione ritiene che questo indichi che Rockstar rivelerà i nuovi screenshot questo mese.

Vale la pena sottolineare che Rockstar ha l'abitudine di rilasciare informazioni per i suoi prossimi giochi proprio a maggio (come accaduto per Red Dead Redemption 2 nel 2027), quindi la cosa potrebbe di fatto concretizzarsi.

Del resto, il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo, quindi chissà, magari potremmo sapere qualcosa di ufficiale al riguardo già nelle prossime settimane.

Restando in attesa di novità, quindi, un report di un insider potrebbe aver svelato i doppiatori che interpreteranno i doppiatori di Lucia e Jason, ma non sono nomi così conosciuti.