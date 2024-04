The Witcher Stagione 4, ecco come sarà introdotto il "nuovo" Geralt

Come ormai i fan ben sapranno, nella Stagione 4 di The Witcher non vedremo più l'attore Henry Cavill nei panni di Geralt: il protagonista sarà infatti sostituito da Liam Hemsworth per le ultime season dello show di Netflix.

Per spiegare quello che sarà inevitabilmente un nuovo look per il personaggio, gli autori hanno scelto di adottare uno stratagemma che risultasse coerente il più possibile con i temi del racconto: la versione che abbiamo visto fino a questo momento era semplicemente narrata da un cantastorie diverso.

Insomma, le diverse apparizioni di Geralt, inclusi anche i videogiochi di CD Projekt (trovate The Witcher 3 su Amazon) sono così diverse tra loro solo perché era in questo modo che venivano descritti da chi sceglieva di cantarne le gesta.

Come riportato da Redanian Intelligence, al fine proprio di spiegare questa decisione al grande pubblico, gli autori hanno deciso di introdurre il narratore itinerante Stribog, che sarà interpretato dall'attore Clive Russell.

Ciò rispecchierà una scena presente negli stessi romanzi originali, in cui il cantastorie si ritrova a radunare un gruppo di bambini per raccontare le gesta di Geralt: nella Stagione 4 sarà semplicemente una piccola sequenza d'apertura, alla quale dovrebbe seguire proprio l'introduzione di Liam Hemsworth nei panni del protagonista.

Vedremo se questa scelta narrativa basterà a convincere i fan nostalgici di Henry Cavill: nel frattempo, se siete curiosi di vedere la nuova star in azione, c'è già un piccolo "primo sguardo" al fisico di Liam Hemsworth.

In ogni caso, Netflix ha confermato che lo show non andrà oltre la quinta stagione: una volta terminata e mandata in onda la Stagione 5, la serie TV di The Witcher chiuderà ufficialmente i battenti.

Restiamo dunque in attesa di capire se il servizio in streaming riuscirà a riconquistare i fan con un finale "col botto", mentre la Stagione 4 è già in «lavorazione intensiva».