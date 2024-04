Stellar Blade senza censure, ma in Giappone c'è chi non ci sta

Stellar Blade sta per uscire, ma a quanto pare non si placano le polemiche attorno al gioco.

La nuova e attesa esclusiva PS5 sviluppata da Shift Up (che potete preordinare su Amazon) ha già saputo conquistare i giocatori grazie alla sua demo gratuita.

Vero anche che il livello di violenza di Stellar Blade oltre ad alcune sterili polemiche sul design della protagonista avevano fatto discutere e non poco

Ora, come riportato anche da IGN US, un dirigente di Electronic Arts Japan ha criticato la commissione di classificazione dei videogiochi giapponese per aver permesso l'uscita di Stellar Blade senza censure, mentre Dead Space di EA è stato vietato in Giappone.

In un post su X (noto in precedenza come Twitter), il direttore generale di EA Japan Shaun Noguchi ha messo in discussione la Computer Entertainment Rating Organization (CERO) per aver vietato il gioco horror sci-fi dell'azienda a causa di caratteristiche che, a suo dire, compaiono anche in Stellar Blade.

«Cosa sta succedendo a CERO?», ha chiesto Noguchi nel post che trovate poco sopra.

E ancora: «La demo di Stellar Blade è stata davvero divertente e assolutamente ricca di azione. Tuttavia, CERO, avete negato il rating al nostro Dead Space perché includeva sezioni trasversali di parti del corpo mozzate e organi interni, ma qui abbiamo sia sezioni trasversali che interni in mostra spacciati con una valutazione CERO D. Lo trovo difficile da accettare».

Per la cronaca, la classificazione "CERO D" consente a chiunque abbia più di 17 anni di acquistare il gioco ed è la seconda classificazione più severa in Giappone (la Z è destinata ai maggiori di 18 anni).

Noguchi ha in ogni chiarito in seguito che la critica non è diretta a Stellar Blade in quanto videogioco, ma a CERO.

Dead Space fu esaminato e non classificato da CERO, il che significa che non è stato reso disponibile per la vendita in Giappone.

I commenti di Noguchi arrivano dopo un post dell'account ufficiale di Stellar Blade sui social, che ha confermato che tutte le versioni del gioco sviluppato in Corea del Sud, compresa quella giapponese, saranno prive di censure.