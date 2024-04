Il multiplayer di Baldur's Gate 3 può creare danni irreparabili

Tra le tante possibilità che offre Baldur's Gate 3 c'è quella di poter giocare l'intera avventura in compagnia di un gruppo di amici, come un vero e proprio party di avventurieri degno delle migliori campagne di gioco di ruolo.

Quelle che si vivono in Dungeons & Dragons (trovate le ultime avventure su Amazon) e che grazie a Larian ora è possibile vivere anche in uno dei migliori videogiochi del 2023.

Una produzione di cui continueremo a scoprire segreti e curiosità per molto altro tempo ancora, come per quanto riguarda gli effetti "nocivi" del multiplayer.

Come riporta The Gamer, sembra che i compagni di viaggio possano essere molto più influenti del previsto, al punto da rovinare permanentemente le relazioni con gli altri personaggi.

Come racconta un utente su Reddit, a quanto pare se un giocatore "ospite" di una partita multiplayer porta il livello di approvazione con un altro personaggio troppo in basso, questi potrebbe lasciare per sempre l'accampamento e il gruppo.

«Lo Stregone di mio marito ha ottenuto la disapprovazione di Astarion troppe volte durante lo scontro con Balthazar», dichiara l'utente, raccontando di aver visto Astarion allontanarsi permanentemente dal gruppo, nonostante il personaggio dell'host della partita avesse un ottimo rapporto con lui.

Anche ricaricando il salvataggio con il tentativo di sistemare le cose non è stato possibile recuperare il rapporto con altre conversazioni, spiega successivamente l'utente.

Questo non sembra essere un errore nel funzionamento del multiplayer, perché al thread originale hanno risposto altri giocatori spiegando di aver vissuto esperienze simili per avventure che possono sembrare davvero più "autentiche" di quanto pensassimo. Certo, a discapito di quelle dei nostri amici.

Non ci saranno più avventure del genere, però, da parte di Larian, che ha confermato ufficialmente di aver abbandonato il franchise di Baldur's Gate e in generale i videogiochi su licenza di Dungeons & Dragons.