Proprio quando Gamescom Opening Night Live 2025 sembrava aver sparato tutte le sue cartucce, Geoff Keighley ha svelato la classica "One More Thing" totalmente inaspettata e che farà le gioie di tantissimi fan.

Game Science ha infatti annunciato il suo nuovo progetto con uno spettacolare trailer cinematografico: si tratta di Black Myth Zhong Kui, ispirato all'omonima divinità della mitologia cinese.

Prosegue dunque il ciclo inaugurato da Black Myth Wukong (che trovate su Amazon), con una nuova avventura tutta da scoprire: potete ammirare il primo trailer ufficiale qui di seguito.

Purtroppo al momento sappiamo ben poco di questa produzione: gli sviluppatori hanno infatti confermato che il titolo è ancora attivamente in sviluppo e, di conseguenza, non hanno alcun filmato in-game da poterci mostrare.

Tuttavia, hanno già reso disponibile un sito ufficiale da visitare per consultare gli ultimi aggiornamenti, che potete consultare al seguente indirizzo.

Al suo interno, una sezione FAQ ci conferma che l'uscita è prevista su PC, insieme a «tutte le piattaforme console mainstream». Questo significa che potremo sicuramente attenderci il suo arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, ma non è ancora chiaro se questa definizione includa anche Switch 2.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo: nel frattempo, se volete recuperare tutti gli annunci della serata, vi invito a consultare il nostro recap completo della Gamescom Opening Night Live 2025.