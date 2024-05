The Witcher, c'è chi chiede di dare una chance a Liam Hemsworth come Geralt

Le riprese della quarta stagione di The Witcher sono in corso, ma gli occhi dei fan sono tutti puntati sul "nuovo" Geralt di Rivia.

Lo show televisivo (divenuto famoso anche grazie alla serie di videogiochi, in particolare il terzo capitolo su Amazon) ha infatti ancora qualcosa da dire.

La serie adatterà gli ultimi tre libri della saga e i fan sono entusiasti e ansiosi di vedere come si concluderà, il tutto mentre lo spin-off sui Ratti è stato da poco cancellato.

Ci sono alcuni fortunati che conoscono già i dettagli del finale, tra cui l'attrice di Ciri Freya Allan, la quale ha ora parlato proprio del Geralt di Liam Hemswort, il quale prenderà il posto di Henry Cavill.

Durante un'intervista a Collider (via CBR), Allen ha affrontato il tema della sostituzione di Hemsworth con Geralt nella quarta stagione.

Pur riconoscendo la difficile posizione in cui si trova Hemsworth con un ruolo così importante da colmare, la Allen ha dichiarato di essere entusiasta di vedere cosa l'attore porterà al ruolo e spera che i fan contrariati dal recasting si convincano a dargli una giusta possibilità.

«Non voglio parlare per lui, ma da quello che ho capito, mi sembra che voglia davvero provare a portare il cuore», ha detto la star.

«Si è allenato. Mi dispiace per lui, onestamente, perché, prima di tutto, quella fan base può essere molto aggressiva e non è una situazione ideale per assumere il ruolo di qualcun altro. Ma sono davvero entusiasta di vedere cosa farà. Ed è un ragazzo davvero adorabile. Spero solo che la gente gli conceda un po' di tempo, capite?»

Allan ha anche lasciato intendere che non condividerà molto lo schermo con Hemsworth, sottolineando come i loro personaggi intraprenderanno un proprio viaggio nella prossima stagione.

«I nostri personaggi e tutte le storyline stanno prendendo strade diverse in questa stagione. Quindi è un viaggio tutto mio», ha detto l'attrice.

«Ovviamente Geralt avrà sempre un peso enorme sul mio personaggio, ma si tratta molto di lei. In questa stagione ha molte cose da fare. Si addentra in alcuni luoghi molto oscuri di se stessa, ma anche nelle scoperte e nell'essere una donna, fondamentalmente. Quindi sì, ha una sua storia a parte. Non c'è molta interazione».

La quarta stagione sarà la prima con Hemsworth nel ruolo principale di Geralt, il che è ovviamente un grande cambiamento, ma non l'unico, in attesa che la serie Netflix si concluda con la quinta stagione.

Restando in tema, l'arrivo di Liam Hemsworth nei panni di Geralt sarà in ogni caso "spiegato" grazie a un nuovo cantastorie nella Stagione 4 di The Witcher.