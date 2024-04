Ora potete giocare a Fallout gratis praticamente ovunque

Questa è inevitabilmente la settimana di Fallout, con la serie TV evento che arriva finalmente su Prime Video dopo una lunga attesa, e ovviamente Bethesda sta dando a tutti i giocatori (soprattutto nuovi) la possibilità di giocare alla saga spendendo niente, o pochissimo, praticamente ovunque.

Lo show di Prime Video è partito col botto, con una serie di recensioni altamente positive a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, e vedremo se nei prossimi giorni il pubblico lo premierà allo stesso modo con il proprio consenso.

Per celebrare, potete farvi un giro in uno dei tanti episodi della saga di Fallout a pochissimo prezzo, o zero addirittura.

Una delle ultime proposte è quella di Prime Gaming, ad esempio, che vi permette di scaricare gratis Fallout New Vegas, Fallout 3, Fallout 76 e Fallout Tactics se siete abbonati ad Amazon Prime. Rispetto ai giochi gratis già annunciati da Amazon, infatti, sono stati aggiunti altri titoli della saga di Fallout.

Se state giocando su Xbox, invece, potete provare per il weekend Fallout 76 in maniera completamente gratuita, grazie alla classica promozione dei Free Play Days con il classico gruppo di giochi gratis per il fine settimana.

Volendo chiudere queste giornate di gioco gratis con un acquisto, in versione digitale, la saga è scontata praticamente su qualsiasi vetrina digitale, se volete continuare le vostre scorribande nei mondi apocalittici.

E se proprio volete recuperare l'intera saga con un cofanetto davvero notevole, trovate l'antologia S.P.E.C.I.A.L. di Fallout su Amazon al miglior prezzo ancora per un po'.

Nell'attesa di scaricare, eventualmente, uno dei giochi della saga in una delle proposte che vi abbiamo elencato, potete recuperare la nostra recensione della serie di Fallout, in cui vi abbiamo detto che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi».