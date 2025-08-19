Come da tradizione, anche l’edizione 2025 della Gamescom si aprirà con la Opening Night Live curata da Geoff Keighley: uno spettacolo di circa due ore che alternerà aggiornamenti sui titoli già annunciati a qualche sorpresa tenuta nascosta fino all’ultimo momento.
Tra i protagonisti già confermati figurano produzioni molto attese come Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem e Fallout Stagione 2, ma la scaletta non si fermerà certo qui.
Gli ingredienti per uno show capace di catturare l’attenzione ci sono tutti, e non mancheranno le rivelazioni pensate per accendere la curiosità del pubblico.
Noi di SpazioGames seguiremo la serata in diretta, riportandovi in tempo reale gli annunci più rilevanti e condividendo i trailer ufficiali non appena disponibili. In questo modo potrete avere subito una panoramica completa su ciò che sta accadendo a Colonia, senza perdere neanche un momento.
Vi invitiamo quindi a ricaricare periodicamente questa pagina durante l’evento, così da trovare costantemente aggiornate tutte le novità presentate sul palco della Opening Night Live.
L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 italiane, con conclusione prevista intorno alle 22:00.
E se nel mentre volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.
Ore 20:00 – L’inizio dello show.
Ore 20:02 - Si parte con Hollow Knight Silksong. Uscita nel 2025. Giocabile alla Gamescom.
Ore 20:05 - Si continua con la presentazione di Call of Duty Black Ops 7, con Milo Ventimiglia come star del gioco. Il gioco ci porterà in Nicaragua, Los Angeles, Tokyo e altro ancora. 14 novembre 2025, l'uscita ufficiale.
Ore 20:15 - Lords of the Fallen 2 si mostra in un trailer cinematico dalle tinte dark fantasy. A fine anno vedremo il gameplay.
Ore 20:18 - Primo trailer per la serie anime di Sekiro. Nata dalla collaborazione tra Crunchyroll e Sony.
Ore 20:19 - LEGO Batman è tornato. LEGO Batman Legacy of the Dark Knight sembra ispirarsi a tutti i film dedicati al Cavaliere Oscuro, con un occhio anche alla serie Batman Arkham.
Ore 20:26 - Warhammer 40.000 Dawn of War IV è il ritorno della serie RTS più amata dai fan e si mostra in un trailer decisamente epico.
Ore 20:28 - Crossover tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy XIV, relativo a entrambi i giochi, con mostri e oggetti a tema.
Ore 20:37 - Onimusha Way of the Sword si mostra in un nuovo video con combattimenti in-game e un'atmosfera, boss e location in linea coi vecchi capitoli.
Ore 20:39 - Momento dedicato alle novità di Arknights: Endfield.
Ore 20:41 - Europa Universalis V, con un trailer dedicato alle meccaniche di gioco.
Ore 20:42 - Piccoli trailer dedicati a Daemon X Machina Titanic Scion e Void Breaker.
Ore 20:44 - Fallout Stagione 2, presentata dai creatori e parte del cast, in uscita il 17 dicembre su Prime. La serie sarà ambientata (ovviamente) a New Vegas.
Ore 20:52 - First look al DLC Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti, previsto il 4 settembre. Il gioco con espansione anche su Switch 2 nel 2026.
Ore 20:55 - Momento Deadpool in VR per Meta Quest.
Ore 20:57 - World of Tanks 2.0, per chi ama i carrarmati. A settembre in Europa.
Ore 20:59 - Toxic Commando di John Carpenter, sviluppato da Saber Interactive e Focus. Uno sparatutto cooperativo in arrivo nel 2026.
Ore 21:00 - Ron Gilbert presenta il suo Death by Scrolling. Un roguelike retrò davvero particolare e nostalgico.
Ore 21:03 - Dagli autori di Disco Elysium, arriva Zero Parades. Ancora presto per parlarne, ma lo stile non manca.
Ore 21:11 - Dopo una carrellata di giochi minori, momento musicale con Alicia e la colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33.
Ore 21:15 - Ninja Gaiden 4 in azione sul palco della ONL con un trailer carico di azione senza sosta.
Ore 21:17 - Cinder City è un MMO shooter di NC Soft che strizza l'occhio a The Division, ma con più azione. A seguire, dallo stesso sviluppatore, Time Takers, questa volta dalle tinte fantasy/sci-fi.
Ore 21:21 - Silent Hill f terrorizza il palco della Gamescom con un nuovo trailer, il quale alza l'asticella di questo capitolo della saga ambientato a Ebisugaoka, ispirata alla città reale di Kanayama, nella prefettura di Gifu. Il gioco è ambientato negli anni '60 e segue la storia di Hinako Shimizu, una studentessa che vive in questo luogo apparentemente tranquillo, finché una misteriosa forza maligna trasforma la sua città in un incubo.
Ore 21:24 - Il nuovo gioco dei Jyamma Games: La Divina Commedia.
Ore 21:26 - Cronos The New Dawn, il nuovo titolo horror dei Bloober, si mostra alla Gamescom in attesa del lancio ormai imminente.
Ore 21:28 - The Outer Worlds 2, alla ONL, fa capire che si tratterà di un sequel in grado di migliorare le qualità del primo capitolo. Dal 29 ottobre.
Ore 21:31 - InZOI, l'erede di The Sims, sembra proprio voler spodestare il life sim di EA con nuove opzioni e molto altro.
Ore 21:32 - Seguono trailer per Fate Trigger, The Seven Deadly Sin e Moonlighter 2, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ed Enshrouded.
Ore 21:38 - Si continua anche con l'espansione per Age of Empires IV e il (piccolo) DLC per Kingdom Come Deliverance 2. Segue l'espansione di Cult of the Lamb e quella di World of Warcraft Midnight.
Ore 21:48 - Project Spectrum è un horror PvE che unisce tensione e azione sparatutto in soggettiva, per un mix decisamente atipico.
Ore 21:51 - Da Wargaming, Heat. E sì, ci sono tanti carrarmati ed esplosioni, tutto multigiocatore.
Ore 21:53 - Sony porta alla Opening Night Live Ghost of Yotei, con un trailer che ci immerge nelle atmosfere del sequel di Ghost of Tsushima. Confermata anche la versione Legends con il multiplayer, nel 2026.
Ore 21:55 - Finalmente è il momento di Resident Evil Requiem. Il trailer mostra Grace Ashcroft e sua madre Alyssa, prima che la vicenda prende una piega decisamente inquietante. Viene mostrata una fase di gameplay in soggettiva, con un'atmosfera davvero terrorizzante (sì, vediamo anche l'uomo incappucciato misterioso).
Ore 22:00 - Game Science, autori di Black Myth Wukong, presentano Black Myth Zhong Kui, gioco che chiude la serata.
Ore 22:03 - Finisce quindi così la Opening Night Live 2025 di Gamescom.