Chi ha avuto l'accoglienza migliore tra Fallout e The Last of Us?

Che la serie TV di Fallout avesse avuto un debutto capace di catalizzare l'attenzione lo avevamo notato un po' tutti, da appassionati di videogiochi.

La saga in mano a Bethesda Softworks, di cui vi abbiamo raccontato le origini, ha avuto un ottimo adattamento per lo streaming e il piccolo schermo, al punto che secondo i numeri la serie TV è stata accolta perfino meglio di quella di The Last of Us – che aveva dalla sua un gioco già fortemente narrativo, un cast di nomi eccezionali e i valori produttivi di HBO, nota per non badare mai a spese.

Ebbene, complice magari anche la più facile raggiungibilità di Prime Video rispetto proprio alla tv a pagamento HBO (i cui contenuti, ad esempio, in Italia vengono localizzati da Sky/Now TV), i numeri pubblicato da uno studio del portale specializzato JustWatch ci suggeriscono che la febbre da Fallout non è stata solo una vostra sensazione.

Come potete vedere nell'infografica di seguito, i dati ci suggeriscono per i più recenti adattamenti televisivi a tema videogiochi:

Fallout (Amazon Prime Video) #1 in 78 diversi Paesi Media di 8,6/10 sull'aggregatore IMDB

(Amazon Prime Video) Halo (Paramount+) #1 in 3 diversi Paesi Media di 7,3/10 su IMDB

(Paramount+) The Last of Us (HBO) #1 in 58 diversi Paesi Media di 8,7/10 su IMDB

Il report, realizzato mettendo insieme i dati della settimana di lancio di ciascuno di questi show, ha tenuto conto delle attività degli utenti, compresi i click sulle offerte di streaming, l'aggiunta alla lista da guardare e quanti lo hanno effettivamente visto.

Il campione riguarda oltre 40 milioni di spettatori da 140 diversi Paesi e 4.500 servizi di streaming.

Come potete notare, anche in Italia la popolarità di Fallout nella settimana di lancio ha superato quella avuta dall'apprezzato The Last of Us: nella mappa, potete vedere evidenziati in giallo i Paesi dove è stato più popolare l'adattamento nucleare, mentre in nero quelli dove ha spopolato l'avventura di Joel ed Ellie.

Sembra insomma che gli adattamenti dei videogiochi si siano messi sulla strada giusta, con produzioni come queste o, se ci pensiamo, anche quelle animate come Arcane o Cyberpunk Edgerunners.

Se non avete visto Fallout, potete seguire la nostra guida per farlo. E se volete scoprire quali sono i prossimi videogiochi che si trasformeranno in film o serie TV, qui trovate la nostra lista aggiornata.