Fallout Serie TV cambia la sua data di uscita

La data di uscita della serie Fallout è stata anticipata ed è quindi ora prevista per il 10 aprile prossimo, e non più il giorno 11.

La serie esplorerà come sappiamo i temi già visti nella serie di videogiochi.

Questo significa che da domani potremo vedere tutti gli otto episodi della prima stagione, disponibili anche in Italia.

Se volete infatti essere tra i primi a guardare Fallout in Europa, potrete farlo non prima delle 2 del mattino (via The Gamer).

Tuttavia, poter vedere la serie con 24 ore di anticipo è un bonus inaspettato: per coloro che saranno svegli quando lo show arriverà su Prime Video, Amazon sta organizzando un evento promozionale su Twitch.

Ma non solo: i fan potranno "scegliere la propria fazione" e interagire tra loro in una chat dal vivo.

Fallout debutterà su Prime Video il 10 aprile. Lo show, basato sull'omonimo e popolarissimo franchise di videogiochi, si svolge in una versione post-apocalittica di Los Angeles, devastata da una guerra nucleare.

La serie è stata creata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata dai creatori di Westword Lisa Joy e Jonathan Nolan.

Il cast della serie comprende anche Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

Per sapere se ne varrà o no la pena non ci resta che aspettare la sua uscita, fissata per il 12 aprile prossimo su Prime Video. Ovviamente, nei prossimi giorni arriverà anche la recensione dello show.

