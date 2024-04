PlayStation Plus, dove sono i giochi gratis di maggio 2024?

Ormai siamo, e siete, abituati a vedere i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus con una certa puntualità ma, per quanto riguarda le offerte di maggio 2024, questa volta la divisione gaming di Sony non ha annunciato la solita lista.

L'ultimo mercoledì di ogni mese, infatti, PlayStation Plus aggiorna la sua lista di giochi gratis dando la possibilità agli abbonati di poter scaricare nuovi titoli per PS4 e PS5.

Ad aprile, come potete vedere, la tradizione è stata mantenuta con la solita regolarità, ma stavolta siamo rimasti all'asciutto.

È finita la pacchia per chi vuole giocare senza spendere un soldo? Fortunatamente no, perché si tratterebbe solo di una mera questione di calendario.

Se Sony avesse annunciato oggi, 24 aprile, i giochi gratis di PlayStation Plus si sarebe ritrovata con una incongurenza nel solito iter di annuncio che, come detto, prevede l'arrivo di nuovi giochi gratis nell'ultimo mercoledì del mese. Al quale segue l'inserimento dei giochi nel catalogo al primo o terzo martedì del mese successivo, all'incirca.

Il 24 maggio è l'ultimo mercoledì del mese, ma il martedì che lo segue è in realtà l'ultimo giorno del mese, il 31 maggio. Se Sony annunciasse i nuovi giochi PS Plus il 24 maggio, in realtà sarebbero trascorse circa due settimane prima dell'inserimento dei nuovi giochi al 7 maggio.

In questo caso, quindi, Sony avrebbe scelto non l'ultimo mercoledì del mese, ma l'ultimo mercoledì prima del primo martedì di un nuovo mese.

Sì, non è semplicissimo, lo sappiamo. Quello che importa, però, è che con tutta probabilità i giochi gratis di PlayStation Plus per maggio 2024 verranno annunciati il 1 maggio e aggiunti il 7 maggio, a questo punto.

Sappiate che, contemporneamente ai nuovi giochi gratis, altri giochi verranno eliminati dal catalogo con la solita ciclicità: ecco quali.

In ogni caso vi servirà un abbonamento per avere questi giochi gratis, quando usciranno, e lo potete ottenere anche tramite le card su Amazon.