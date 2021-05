Days Gone è l’esclusiva PlayStation action-adventure open world realizzata dai Bend Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment su PS4, disponibile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità e, a breve, acquistabile anche su PC.

L’uscita della versione PC di Days Gone è infatti prevista per il 18 maggio 2021, il che permetterà ad una nuova fascia di utenti di poter provare questa divertente avventura.

Il titolo è stato inoltre reso disponibile per il mese di aprile all’interno del catalogo PlayStation Plus, dimostrando dunque l’impegno di Sony di attirare la maggior parte degli utenti possibile.

In occasione dell’imminente lancio della versione PC, noi di SpazioGames abbiamo deciso di realizzare una guida completa di Days Gone, in grado di fornirvi tutto ciò di cui avrete bisogno per sopravvivere.

Detto questo, non ci resta che invitarvi a salire in sella alla vostra motocicletta ed augurarvi calorosamente una buona lettura!

Days Gone: tutto quello che dovete sapere

Nella parte introduttiva della nostra guida, vi sveleremo tutte le informazioni necessarie per affrontare l’avventura open world di PlayStation, descrivendovi nel dettaglio dettagli sulla gestione delle armi e cosa è necessario fare per sbloccare il finale segreto:

Dopo aver consultato questi dettagli, non riuscirete più ad arrivare impreparati agli scontri: tuttavia questo si tratta solo di un semplice antipasto di ciò che la nostra guida ha da offrire…

Days Gone: guida all’esplorazione

Nella seconda parte della nostra guida, vi sveleremo tutti i segreti relativi all’esplorazione di Days Gone, aiutandovi ad orientarvi nel grande open world del gioco e nella gestione della vostra motocicletta..

Con queste utili informazioni il mondo del gioco non sarà più in grado di nascondervi nulla: se invece siete maggiormente interessati alle battaglie ed alle migliori strategie, continuate a leggere…

Days Gone: strategie e trucchi

Nella parte conclusiva della nostra guida, scoprirete tutti i migliori consigli, trucchi e strategie dei nostri esperti per poter completare la storia e battere anche i boss più difficili, facendo in modo che siate sempre pronti a sopravvivere ad ogni possibile scontro.

Adesso possedete davvero tutti gli strumenti necessari per esplorare lo stato dell’Oregon e tutti i suoi pericoli: i Freaker non potranno più farvi alcuna paura e saprete sempre come avere la meglio.

Non ci resta che augurare buona fortuna a tutti i nostri esploratori sopravvissuti: divertitevi ad esplorare in sella alla vostra motocicletta e superate ogni sfida!