Nel mondo di Days Gone dovrete sfruttare tutte le vostre capacità e restare sempre attenti per riuscire a sopravvivere in questo freddo luogo.

Trattandosi di un action-adventure open world, su Days Gone ci saranno tante attività da fare e molti giocatori potrebbero avere difficoltà nell’introduzione a questa nuova esperienza.

Per questo motivo, nella nostra guida vi daremo alcuni utili consigli per iniziare la vostra partita, che dovrebbero riuscire a rendervi la vita più facile.

Per trucchi più avanzati ed i migliori consigli dei nostri esperti, potete inoltre consultare la nostra guida di Days Gone.

Consigli per iniziare Days Gone

Di seguito troverete alcuni dei migliori suggerimenti per farvi trovare sempre pronti a qualunque evenienza.

Basterà che seguiate questi utili consigli durante la vostra partita per rendere più facili molte delle situazioni avverse che potrebbero capitarvi.

Non fate scattare le trappole

Tenete sempre d’occhio il terreno, dato che spesso e volentieri potreste trovare trappole per orsi e finire voi stessi con l’attivarle.

Se questo dovesse succedere, arriveranno velocemente nemici a controllare la zona: evitate dunque di finire in trappola ed osservate accuratamente ciò che vi circonda.

Non fate troppo rumore

Se su Days Gone finirete per fare troppo rumore, i nemici non faticheranno a notare la vostra presenza ed assalirvi in massa.

Di conseguenza, tenete sempre d’occhio l’indicatore del suono ed assicuratevi di muovervi furtivamente il più possibile, così da evitare scontri particolarmente impegnativi.

Attenzione agli allarmi

Prima di cercare loot all’interno delle automobili, controllate se vedete una luce rossa lampeggiante vicino al motore.

Nel caso ci sia, una volta che aprirete l’automobile scatterà un allarme che attirerà immediatamente i Furiosi verso la vostra posizione, anche se si spegnerà non appena ne avrete raccolto i rottami.

Potreste decidere di utilizzarli a vostro vantaggio per tendere delle imboscate ai Furiosi: lanciando una roccia contro un’auto farete infatti scattare l’allarme, permettendovi di nascondervi e coglierli di sorpresa.

Tenete d’occhio i cecchini

Anche qualora vi trovaste a cavalcare la vostra motocicletta alla massima velocità, potreste comunque venire colpiti da un cecchino.

Di conseguenza, state sempre attenti ai cecchini in qualunque momento, perfino quando siete in strada, e cercate di non farvi trovare impreparati.

Tenetevi a distanza dalle orde di Furiosi

I Furiosi spesso e volentieri vi attaccheranno in gruppi molto numerosi e potrebbero diventare particolarmente problematici.

Per questo motivo, vi consigliamo fortemente di tenere sempre le distanze il più possibile quando vi ritroverete ad affrontare le loro orde, senza aver paura di scappare qualora lo riteneste necessario.

Se doveste trovarvi in difficoltà, prendete in considerazione l’idea di utilizzare una molotov o una granata per ucciderne il maggior numero.

Raccogliete tutto ciò che potete

Può sembrare scontato per un comune videogiocatore, ma ci teniamo comunque a ricordarvi di raccogliere tutto ciò che è possibile, assicurandovi di non lasciare indietro niente.

Non dimenticate di collezionare loot anche dai corpi dei caduti in battaglia: basterà guidare accanto ad essi con la vostra motocicletta sarete in grado di raccogliere automaticamente ricompense.

Lasciate che i Furiosi attacchino i nemici

Esiste un detto che recita «il nemico del mio nemico è un mio amico» ed è valido anche per il mondo di Days Gone: i Furiosi attaccheranno incondizionatamente tutti, anche altri vostri avversari.

Di conseguenza, se notate che i Furiosi stanno attaccando un accampamento nemico, non intromettetevi e lasciate che vi diano una mano a ridurre i loro numeri.

Cambiate spesso armi

Deacon avrà a disposizione tre diversi tipi di armi da fuoco, tutte adatte a gestire i nemici in distanze e situazioni diverse.

Cercate dunque di non utilizzare sempre e soltanto una tipologia di arma, ma cambiatele spesso per poter avere sempre la meglio contro ogni avversario.

Utilizzate, se necessario, anche le armi in mischia per poter conservare le munizioni per situazioni più impegnative.

Conservate sempre rottami

I rottami sono uno dei materiali più utili del gioco, in quanto vi permetteranno di fare delle preziose riparazioni, sia per la moto che per la vostra arma da mischia.

Assicuratevi dunque di non rimanere mai a corto di rottami, ma conservatene sempre un po’ per le emergenze.

In particolare, la riparazione della motocicletta dovrà sempre avere la priorità: se necessario, rinunciate ad aggiustare l’arma in mischia.

Rifornite di carburante la motocicletta

Senza avere abbastanza carburante, non solo non sarete in grado di andare molto lontano con la vostra motocicletta, ma potreste perfino non essere in grado di utilizzare il viaggio rapido.

Di conseguenza, vi consigliamo fortemente di tenere sempre d’occhio la quantità di carburante che il vostro veicolo ha a disposizione e di riempire il serbatoio ogni volta ce ne fosse bisogno.

Migliorate la motocicletta il prima possibile

Se deciderete di migliorare velocità e serbatoio della motocicletta il prima possibile, le vostre partite diventeranno molto più veloci e facili.

Non solo sarete in grado di percorrere distanze più ampie, ma sarete in grado di arrivare più in fretta da un luogo del gioco all’altro.

Per questo motivo vi consigliamo di dare la massima priorità al potenziamento della vostra moto.

Rallentate quando vedete i Furiosi

Se non avete intenzione di combattere contro i Furiosi e state guidando, vi suggeriamo fortemente di fare il giro largo o di rallentare vicino ad essi.

Sono infatti molto aggressivi e potrebbero riuscire comunque ad infliggervi danni o, peggio ancora, a buttarvi giù dalla vostra moto e costringervi ad un combattimento frontale.