Days Gone, come sbloccare il finale segreto

Una volta completata la storia principale di Days Gone, la vostra avventura principale non sarà realmente finita ma sarete in grado di proseguire il vostro viaggio.

Dopo aver visto come si conclude la trama, avrete infatti la possibilità di continuare a giocare e, dopo aver trascorso abbastanza tempo, potrete sbloccare il finale segreto di Days Gone.

In questa guida di Days Gone vi spiegheremo dunque come sbloccare il finale segreto, rivelandovi cosa dovrete fare esattamente per non perdervelo.

Nel caso abbiate comunque bisogno di ulteriori consigli e trucchi, potete sempre consultare la nostra guida di Days Gone.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler riguardanti la trama ed il finale di Days Gone. Se non volete rovinarvi la storia o non avete ancora finito quest’avventura, vi consigliamo fortemente di non proseguire oltre.

Come sbloccare il finale segreto di Days Gone

Per poter accedere al finale segreto sarà necessario, naturalmente, aver completato la storia principale ed aver dunque sconfitto Skizo ed il Colonnello Garret durante l’ultimo assalto.

Dopo aver portato a termine la storia di Days Gone, dovrete continuare a girare per il mondo per circa una dozzina di minuti, fino a quando O’Brian non avrà contattato Deacon via radio.

A questo punto, O’Brian vi chiederà di incontrarlo di persona ed avrete sbloccato la missione che vi permetterà di accedere al finale segreto del gioco.

Per poter proseguire, dovrete arrivare al cimitero: dovreste essere in grado di poter usare il viaggio rapido nelle sue vicinanze grazie al sito di ricerca NERO presente nella zona.

O’Brian vi aspetterà davanti al cimitero: a questo punto non vi resterà che approcciarlo per sbloccare il finale segreto del gioco.

Una volta guardato il finale segreto, sarete anche in grado di sbloccare l’ultima arma nascosta del gioco: il taser IPCA.