Days Gone, come guadagnare punti esperienza (XP) velocemente

Per poter sopravvivere nel mondo di Days Gone sarà anche necessario aver accumulato abbastanza esperienza, così da diventare sempre più forti.

Come succede già su moltissimi altri giochi di spessore, anche Days Gone permetterà infatti ai suoi utenti di ottenere punti esperienza (XP) per poter avanzare di livello.

In questa guida vi spiegheremo come guadagnare XP velocemente, svelandovi tutti i metodi e suggerimenti per accumularne il più possibile in poco tempo.

Come guadagnare XP velocemente su Days Gone

Il miglior metodo per poter guadagnare XP è sicuramente quello di completare quante più missioni possibile.

Su Days Gone troverete infatti più di 100 missioni ed ognuna di esse vi regalerà in media diverse migliaia di punti esperienza.

Non dimenticatevi inoltre di portare a termine anche gli incarichi aggiuntivi per poter aumentare l’esperienza accumulato al termine delle missioni.

Esplorate località aggiuntive, che sarebbero gli accampamenti, le infestazioni ed i punti di ricerca NERO, dato che vi permetteranno di ottenere ulteriore preziosa esperienza.

Un altro metodo molto utile è sicuramente quello di affrontare i Freaker: sconfiggere le varianti Elite in particolare vi consentirà di guadagnare diverse centinaia di XP.

Alternativamente vi suggeriamo di concentrarvi sulle orde: anche nel caso non riusciate a sconfiggere tutti i Freaker, ad un certo punto potrete fermarvi e scappare, conservando gli XP guadagnati dai mostri uccisi.

Nel caso comunque foste alla ricerca di un metodo più facile per ucciderli tutti, potreste prendere in considerazione di utilizzare un attrattore.

Facendo così, potreste attirarli in un unico posto per poi utilizzare una granata per sconfiggerli facilmente e guadagnare tantissima XP.

