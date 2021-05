Quando vi ritroverete ad esplorare il mondo di Days Gone, vi capiterà spesso di imbattervi nella possibilità di trovare personaggi da salvare.

Le battaglie contro Freaker e banditi saranno infatti all’ordine del giorno su Days Gone e dopo aver salvato i sopravvissuti sarà necessario capire dove mandarli.

In questa guida vi spiegheremo dunque dove mandare i sopravvissuti salvati, descrivendovi dettagliatamente su cosa basare la vostra scelta.

Per tutti i migliori trucchi e suggerimenti su questa esclusiva PlayStation, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Days Gone.

Dove mandare i sopravvissuti salvati su Days Gone

Viaggiando in sella alla nostra motocicletta capiterà spesso di trovarci di fronte a sopravvissuti, che potremo incrociare in base a due eventi e gruppi diversi.

Il primo gruppo di sopravvissuti di Days Gone sono semplici cittadini che sono stati imprigionati da banditi o ladri: prima di poterli salvare, sarà necessario sistemarli per bene e ripulire l’area.

Il secondo gruppo sono civili che si sono nascosti all’interno di automobili per poter sfuggire ai Freaker: in questo caso sarà necessario aver prima ucciso tutti i mostri, così da poterli liberare.

Una volta salvati i sopravvissuti, non vi resterà che scegliere dove mandarli in base alle scelte che vi verranno fornite automaticamente.

Non potrete scegliere destinazioni diverse da quelle indicate e dovranno necessariamente essere accampamenti sbloccati in precedenza.

Per capire qual è la scelta migliore per i sopravvissuti salvati, dovete controllare accuratamente le ricompense che vi verranno fornite e scegliere semplicemente quella che riterrete più utile per le vostre esigenze.

In alternativa, cercate di memorizzare il livello di fiducia di ogni accampamento richiesto e concentratevi sul mandare sopravvissuti dove ne avrete più bisogno: ricordatevi infatti che quest’operazione sarà in grado di aumentarlo.

Non preoccupatevi di possibili reazioni negative di altri accampamenti, in quanto quest’azione servirà unicamente ad ottenere bonus: non avrete mai penalità per non aver scelto una determinata area.