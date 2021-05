Su Days Gone non avrete unicamente la possibilità di usare fucili e pistole, ma dovrete sfruttare anche le armi da mischia per poter conservare le munizioni.

Tuttavia, non saranno destinate a durare per sempre: le armi da mischia di Days Gone infatti si consumeranno e sarà necessario fare sempre la dovuta manutenzione per poterle sfruttare al meglio.

In questa guida vi spiegheremo dunque come riparare le armi da utilizzare in mischia in pochi passi, così da essere sempre pronti alla battaglia.

Se avete bisogno di altri suggerimenti su come affrontare i combattimenti di questa esclusiva PlayStation, non perdetevi la nostra guida di Days Gone.

Come riparare le armi su Days Gone

All’inizio del gioco non potrete riparare le vostre armi: per poter accedere a questa speciale caratteristica, dovrete prima sbloccare una determinata abilità chiamata Pit Stop.

La troverete nel set di skill relative agli attacchi in mischia: farà parte del primo livello e di conseguenza dovrebbe essere una delle vostre priorità assolute da sbloccare.

Non appena avrete ottenuto il primo punto abilità di Days Gone, potrete dunque spenderlo per ottenere la possibilità di riparare le armi.

Per poter utilizzare questa meccanica, dovrete assicurarvi che il livello di durabilità, che potrete vedere in uno speciale indicatore in basso a sinistra dello schermo, non raggiunga l0 0%, altrimenti l’arma diventerà inutile.

Vi suggeriamo dunque di lasciare che arrivi ad una percentuale non superiore al 10-20%: non appena sarà il momento giusto, aprite il menù di sopravvivenza e selezionate l’arma che vorrete riparare: se possederete abbastanza rottami sarete in grado di aggiustarla al volo e di continuare a combattere.

Di conseguenza, assicuratevi di collezionare il maggior numero di rottami possibile: a tale scopo, potrebbe essere una buona idea riuscire ad aumentare lo spazio nel vostro inventario il prima possibile.