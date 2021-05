Su Days Gone passeremo moltissimo tempo in sella alla motocicletta per esplorare il brutale mondo del gioco in cui sopravvivere.

Nonostante sia il nostro strumento più utile, la motocicletta di Days Gone non sarà però invulnerabile e sarà necessario riuscire a ripararla ogni volta che subirà danni.

In questa guida, vi spiegheremo dunque come riparare la motocicletta per riportare la sua durabilità al livello massimo e continuare ad esplorare senza problemi.

Per tutti i migliori suggerimenti e trucchi relativi a questa esclusiva PlayStation, vi suggeriamo di consultare la nostra guida di Days Gone.

Come riparare la motocicletta di Days Gone

A causa delle collisioni che potreste fare contro mostri, rocce o perfino alberi, la vostra motocicletta potrebbe venire danneggiata.

Potete controllare lo stato della motocicletta di Days Gone in qualunque momento durante la corsa, tenendo d’occhio un’icona che richiama strumenti da lavoro accanto alla mini-mappa.

Noterete infatti che cambierà colore da bianco a grigio, fino ad arrivare a giallo, arancione e rosso a seconda di quanti danni avrà ricevuto il vostro veicolo.

Nel caso la motocicletta sia particolarmente danneggiata, noterete inoltre che uscirà del fumo: sicuramente non si tratta di un buon segno e significa che dovrete ripararla immediatamente.

Inoltre, nel caso la durabilità dovesse arrivare allo 0%, la moto non vi permetterà di proseguire oltre.

Per ripararla, dovrete necessariamente parcheggiare ed utilizzare almeno un rottame: sedetevi vicino al motore della vostra motocicletta e premete l’apposito pulsante per aggiustare la motocicletta.

Non sarete obbligati a ripristinare lo status necessariamente al 100%: potrete scegliere voi quante riparazioni effettuare a seconda delle vostre necessità.

Una volta sistemata la vostra motocicletta, potrete tornare subito ad esplorare la grande mappa del gioco.