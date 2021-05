Days Gone, come recuperare munizioni e cure

Nel brutale mondo di Days Gone dovrete fare tutto ciò che è necessario per sopravvivere e tenere al sicuro le vostre risorse, sia per difendervi che per restare in forze.

Per riuscire a poter avere la meglio nei tanti scontri che dovrete affrontare su Days Gone, sarà necessario sapere come avere sempre a portata di mano tutte le munizioni e le cure mediche di cui avrete bisogno.

In questa guida vi spiegheremo dunque come recuperare munizioni e cure, descrivendovi tutti i metodi utili per averne sempre in grande quantità.

Per scoprire tutti i suggerimenti ed i trucchi dei nostri esperti, non dimenticatevi inoltre di consultare la nostra guida di Days Gone.

Come recuperare munizioni su Days Gone

In questo gioco il vostro protagonista potrà trasportare sempre fino a 3 armi alla volta: pistole, fucili a pompa e fucili d’assalto.

Tenete inoltre conto del fatto che su Days Gone, tutte le tipologie di armi avranno bisogno delle loro munizioni specifiche e che dunque un unico tipo non andrà bene per tutto il vostro equipaggiamento.

Per poter recuperare munizioni ovviamente avrete l’opzione di comprarle negli accampamenti, oppure raccoglierle all’interno di casse presenti al loro interno.

Alternativamente, vi basterà sconfiggere nemici umani che stiano utilizzando le vostre stesse tipologie di armi.

Se avete poi bisogno di un metodo più semplice per trovare munizioni, dovrete cercare all’interno delle auto della polizia, che includeranno sempre proiettili da raccogliere.

Per poter invece ricaricare le vostre balestre, sarà necessario costruirsi le relative frecce da soli: proseguendo nel gioco saremo in grado di craftare proiettili sempre più potenti.

Ricordatevi poi di visitare il vostro nascondiglio in cima alla montagna, dato che in una delle casse potreste trovare ulteriori munizioni.

Per poterne conservare invece di più, ricordatevi di potenziare la vostra motocicletta con l’apposito upgrade e di sbloccare voi stessi la relativa abilità.

Come recuperare cure su Days Gone

Su Days Gone potreste subire danni non solo dagli attacchi e dalle sparatorie, ma anche cadendo da grandi altezze o in altri modi: per questo motivo, è indispensabile avere sempre con voi le cure necessarie.

La vostra salute infatti non si rigenererà da sola, ma andrà sempre necessariamente curata manualmente.

Dovrete dunque utilizzare bende e medikit per poter curare le vostre ferite: potrete costruirvi da soli le bende facilmente usando materiali recuperati dai nemici affrontati.

Per avere i medikit dovrete aprire il retro delle ambulanze o semplicemente acquistarli all’interno degli accampamenti: avrete bisogno di un livello di fiducia pari a 2 e di abbastanza soldi, dato che non sono economici.