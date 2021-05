Days Gone, come salvare le armi ottenute

Collezionare le migliori armi sarà una parte integrante dell’esperienza di Days Gone, dato che sarà fondamentale riuscirsi a difendere contro le diverse minacce.

Sarà però necessario capire fin da subito come fare in modo che le armi da noi utilizzate diventino permanenti, dato che non tutte potranno essere necessariamente salvate su Days Gone.

In questa guida vi sveleremo dunque come salvare le armi ottenute, spiegandovi anche il metodo migliore per utilizzarle adeguatamente.

Come salvare le armi ottenute su Days Gone

Utilizzare le armi che raccoglierete dai corpi dei nemici potrà risultare particolarmente utile, tuttavia si tratterà di una soluzione temporanea e non potrà mai essere definitiva.

Per poter salvare permanentemente un’arma ottenuta su Days Gone sarà infatti necessario averla sbloccata proseguendo nella storia oppure averla acquistata attraverso uno dei negozi presenti in-game.

Potrete trovare i negozi d’armi direttamente negli accampamenti amichevoli: più aumenterà il vostro livello di fiducia e migliori saranno gli strumenti che potrete acquistare.

Se invece vorrete utilizzare un’arma trovata nel mondo di gioco, potrete sentirvi liberi, senza troppi rimorsi, di gettare a terra il fucile che avete effettivamente acquistato: essendo vostro potrete ottenerlo nuovamente in qualunque momento.

Allo stesso modo, un fucile preso «in prestito» dai vostri nemici prima o poi sarà destinato a scomparire, nel momento in cui finirete le munizioni o deciderete semplicemente che non ne avrete più bisogno.

Di conseguenza, se volete fare in modo che una di queste armi diventi vostra per sempre, dovrete sempre e comunque assicurarvi di averle sbloccate o durante la storia o tramite uno degli appositi negozi.